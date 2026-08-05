Edu Garriga, emprendedor de Crossfit: “Cualquiera moderadamente atento aprendería a gestionar un gimnasio si destinara instinto”. (Canva)

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En 2025 se registraron en España un total de 9.480 centros deportivos que prestan servicio a 8,3 millones de usuarios, de los cuales siete millones son abonados. Esto muestra la clara tendencia ascendente en la sociedad española respecto a la concienciación de la implementación del fitness en nuestra rutina diaria. “El 87% de los españoles practica deporte de forma habitual, una cifra que asciende al 93% en la Generación Z”, según un informe elaborado por la Fundación España Activa, Deloitte y la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas.

Por otro lado, según un informe publicado en 2025 por el software de emprendimiento empresarial Holded, en el ranking elaborado por el Observatorio del Emprendimiento de España, Cataluña es la Comunidad Autónoma preferida para fundar una empresa. La combinación de cultura y educación más las ayudas de financiación son dos de las principales razones por las que obtiene dicha posición en la clasificación.

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De esta manera, si combinas todos estos factores le puedes llegar a encontrar una explicación a la historia de Edu Garriga, fundador de Seventy Seven Fit, en Blanes, que ha contado en el canal de Youtube de Eric Ponce cómo su pasión por el fitness le ha llevado a convertirse en el director de un grupo empresarial con nueve centros y varios proyectos digitales en expansión.

Un ecosistema empresarial desde el garaje

La historia comienza en el verano de 2013, cuando Garriga, tras años vinculado al entrenamiento y todavía sin referentes cercanos en España, decidió acondicionar el garaje de la casa de sus padres en Blanes para experimentar con el crossfit. “Ahí empezó todo”, recuerda. La propuesta inicial atrajo a amigos y conocidos, quienes pagaban una cuota mensual para recibir clases diseñadas y dirigidas por él mismo.

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Edu Garriga muestra el garaje de la casa de sus padres en Blanes que decidió acondicionar para experimentar con el crossfit. (Eric Ponce/YouTube)

El crecimiento fue rápido. En pocos meses, el grupo de entusiastas superó la treintena y la actividad dejó de ser un pasatiempo para convertirse en un proyecto con viabilidad económica. “Era todo muy casero, muy amateur, pero nos movía la pasión”, detalla. El boca a boca y la implicación directa de Edu Garriga como entrenador y gestor permitieron que el salto al local propio se diera de forma natural, aunque no exenta de retos, como la actitud de los vecinos.

Este tipo de conflictos le obligó a buscar nuevos espacios en polígonos industriales. Así, la evolución de Seventy Seven Fit no se detuvo con la apertura de nuevos gimnasios. Actualmente la empresa suma nueve centros físicos, de los cuales siete operan bajo la metodología de crossfit y dos apuestan por el entrenamiento funcional propio. Pero no se queda ahí, sabe que puede ser el referente de muchas otras personas y ofrece formación y asesoramiento a propietarios de otros gimnasios.

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Del entrenamiento presencial al fitness digital

El crecimiento de Seventy Seven Fit no solo se mide en número de centros, sino en la capacidad de adaptarse y diversificarse. “En 2016 lanzamos una plataforma online con la que entrenamos a distancia tanto a atletas de élite como a usuarios recreacionales”, cuenta. Y, actualmente, ha impulsado Apex, una app de entrenamiento digital orientada al equilibrio entre fuerza, cardio y vida personal. El enfoque de este nuevo producto se dirige a personas adultas, con poco tiempo y necesidades específicas de salud, alejándose de la competición y el modelo tradicional de crossfit.

“Para mí Apex es estar fuerte y en forma”, define el emprendedor. La aplicación, actualmente en desarrollo, ofrecerá rutinas de una hora adaptadas a gimnasios convencionales o espacios de entrenamiento funcional, con una tarifa cerrada.

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Edu Garriga explica que ha impulsado Apex. (Eric Ponce/YouTube)

Así, la experiencia acumulada le permite afirmar que “cualquiera moderadamente atento aprendería a gestionar un gimnasio si destinara instinto, atención y recursos”. La transmisión de este conocimiento, junto con la apuesta por la innovación tecnológica, marca el rumbo de una empresa que surgió desde un garaje y hoy opera en varios niveles del sector fitness.