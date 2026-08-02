Con el CETI de Ceuta colapsado, qué ocurrirá con los migrantes que no abandonen la ciudad de forma “voluntaria” en los próximos días

Decenas de personas esperan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a 30 de julio de 2026, en Ceuta. (Europa Press)

Guardar

“¿Y ahora qué?“. Es la pregunta que se harían y que se hacen los miles de marroquís eufóricos que consiguieron atravesar la frontera española tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves en Ceuta. La felicidad tras conseguir lo que se habían propuesto días antes después de escuchar rumores de lo que finalmente fue el colapso de la seguridad y del paso fronterizo se volvió amarga a las pocas horas. Vieron que, una vez habían pisado suelo español, no iban a encontrar ni agua, ni comida, ni techo, ni mucho menos asilo inmediato.

Con ese golpe de realidad, con los comercios cerrados a cal y canto y con la presencia de policías y militares, que durante estos días les han indicado donde se encuentra la salida, 73.500 migrantes ya habrían abandonado España. Es el cálculo que publicaban esta mañana las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, desconocen la cifra de marroquís que aún permanecen en Ceuta y que, a diferencia de los demás, no piensan regresar a su país de forma voluntaria.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que destacaba el pasado viernes que esto no se trataba de una “crisis migratoria” sino de una “violación de la integridad territorial de España” y culpaba a “las mafias”, explicaba también que habían solicitado a la Policía local que informaran a los marroquís que estaban en distintas localizaciones de la ciudad de que se habían abierto las fronteras para para que pudieran salir de forma voluntaria. Ahora bien, no ponía una fecha límite. “Cuanto antes”, dejaba caer. El objetivo del Gobierno es que abandonaran la ciudad por sus propios medios, pero hay quienes se resisten.

Los marroquís que aún permanecen en la ciudad, cuya intención es quedarse y que han podido sobrevenir el hambre y la sed con las persianas de los locales de alimentación bajadas no lo tendrán fácil. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha explicaba el domingo en rueda de prensa que en los próximos días pretenden “acelerar los expedientes y ejecutar los retornos lo antes posible” de los adultos que no quieren abandonar voluntariamente la ciudad pese a que los efectivos del Ejército de Tierra y de la Policía Local les están informando de que se tienen que ir hacia la frontera.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, califica la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial", asegurando el total apoyo del Estado a la ciudad autónoma.

Qué pasará con los migrantes que no abandonen Ceuta de forma voluntaria

Los miembros de las Fuerzas del Estado les explican que no van a ser regularizados por haber entrado de forma irregular en el país y que, de una forma u otra, el viaje acabará con su deportación. Pero, ¿qué ocurrirá si insisten y se quedan en Ceuta? Desde la web de Amnistía internacional explican que, tras cruzar la frontera, los migrantes intentarán llegar por sus medios hasta la península para buscar trabajo o para continuar con la ruta migratoria hacia otros países de Europa, donde pueden tener familiares o amigos. Otra opción es pedir asilo a España.

Policía frente a un grupo de migrantes que llegaron a Ceuta estos últimos días. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Dónde se solicita asilo en España

Los migrantes que llegan a España pueden pedir tanto protección internacional, que comprende tanto el derecho de asilo, que se concede a los refugiados, como la protección subsidiaria, que se concede a los extranjeros que no son refugiados, pero se encuentran en determinadas situaciones de riesgo y no pueden regresar a su país de origen.

PUBLICIDAD

El asilo se puede solicitar en los puestos fronterizos, en aeropuertos y puertos internacionales. También en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Dentro del territorio español, en las comisarías de policía autorizadas, Oficinas de Extranjería y OAR (Oficina de Asilo y Refugio). En el caso de Ceuta y Melilla, los migrantes suelen acudir a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que acogen tanto a personas migrantes como a solicitantes de asilo, y en sus instalaciones conviven hombre, mujeres y menores acompañados.

Los CETI son espacios de primera acogida y de carácter temporal, orientado a aquellas personas que llegan a las ciudades autónomas por vía irregular y solicitantes de protección internacional, aunque con en escenario actual en Ceuta, no cuentan con recursos suficientes.

PUBLICIDAD

Varias personas esperan a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a 2 de agosto de 2026, en Ceuta. (Jesús Torres / Europa Press)

Colapso absoluto del CETI de Ceuta

El CETI de Ceuta está colapsado desde el jueves. Más de mil jóvenes migrantes, principalmente subsaharianos, permanecen en los alrededores del recinto desde entonces, después de que el centro alcanzara su capacidad máxima y bloqueara el paso. De jhecho, a pesar de tener solo 512 plazas disponibles, mantiene una ocupación actual de más de 700 personas, señala EFE.

Ante esta situación de bloqueo, en la madrugada del viernes al sábado, varios migrantes de distintas nacionalidades acampados en el exterior intentaron asaltar el recinto a la fuerza. La Policía Nacional tuvo que intervenir y montar un cordón de seguridad en las inmediaciones, mientras que los residentes del recinto han tenido que recluirse en sus habitaciones para evitar altercados con los que intentaban entrar a la fuerza. Según informa RTVE, el CETI únicamente ha permitido el acceso a su interior en las últimas horas a mujeres y niñas por razones de índole humanitario.

PUBLICIDAD

Según explica Amnistía Internacional en su web, el tiempo de permanencia en los CETI varía en función de las de cada caso. En general, las personas permanecen hasta que son trasladadas a la península por parte del Ministerio del Interior o hasta que son devueltas a sus lugares de origen por tener una orden de devolución o expulsión.

Retornos al país de origen

Los migrantes que no lleguen a solicitar asilo y, por lo tanto, no puedan esperar el proceso administrativo desde España verán, conforme señalaba el delegado del Gobierno en Ceuta, como se producen los expedientes y ejecuciones de retorno al país de origen. La ley española de extranjería establece que los extranjeros que pretendan entrar irregularmente en el país incluidos, los que sean interceptados en la frontera o en sus inmediaciones, serán expulsados.

PUBLICIDAD