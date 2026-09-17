Julio Iglesias Jr. revela en ‘El Hormiguero’ que ha estado dos veces en la cárcel: “Por exceso de velocidad y porque me deportaron”

Julio Iglesias Jr. ha confesado en 'El Hormiguero' que ha estado dos veces en prisión (El Hormiguero)

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Julio Iglesias Jr. ha visitado este jueves El Hormiguero para presentar su gira española, Julio Iglesias Experience World Tour, un espectáculo de homenaje al repertorio de su padre. Durante la entrevista con Pablo Motos, el cantante ha repasado recuerdos de su infancia en las giras de Julio Iglesias, ha contado algunas anécdotas de sus conciertos privados y ha hablado de sus aficiones fuera de los escenarios, entre ellas la mecánica y la reparación de sistemas de aire acondicionado.

La gira comenzará el 10 de octubre en Alicante y le ha obligado a condensar un catálogo de más de 500 canciones en dos horas de concierto. El cantante, de 53 años, define el repertorio como una parte de su propia biografía. “Son las canciones que llevo escuchando toda mi vida, canciones que crecí viendo a mi padre actuar en un escenario”, ha afirmado en el programa de Antena 3, donde también ha asegurado que iniciar la gira en España le resulta “increíble”.

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La relación con ese repertorio procede de su infancia junto a Julio Iglesias en las giras internacionales. Con seis años viajó con él a Japón, donde el cantante ofreció entre 15 y 20 conciertos y su hijo le vio actuar ante el público por primera vez: “Era increíble, increíble”.

Su experiencia en Rusia

El espectáculo también remite a una exposición temprana a los rituales de los conciertos del intérprete madrileño. Julio y su hermano Enrique recogían los sujetadores que las asistentes lanzaban al escenario cuando tenían entre 10 y 12 años; para ellos, ha explicado, “eso era parte del oficio”.

La naturalidad terminaba cuando su padre les pedía salir ante el público tras cantar ‘Manuela’. “Nosotros lo pasábamos muy mal”, ha recordado Iglesias Jr., que ha contado que los hermanos empezaban a temblar al acercarse el momento y que las peticiones para no aparecer solo hacían que su padre insistiera más.

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Julio Iglesias Jr. durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

Su percepción de la fama de Julio Iglesias cambió durante la infancia en Madrid. Las madres de sus amigos le preguntaban cuándo iría su padre a recogerle al colegio, una atención que le hizo comprender que aquellas mujeres querían ver al cantante “más que a sus propios hijos”.

Julio Iglesias Jr. ha relatado que un concierto privado en Rusia acabó con la repetición de ‘Crazy’ a petición del padre de la cumpleañera. El cantante fue contratado para interpretar cinco temas en el cumpleaños de la hija de un hombre “muy importante” y terminó cantando ‘Crazy’ 15 veces, según ha contado a Pablo Motos.

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El artista no confirmó ni desmintió que aquel anfitrión fuera Vladímir Putin cuando las hormigas del programa formularon esa posibilidad. Iglesias Jr. ha explicado que creyó inicialmente que la insistencia era una broma: “Terminé cantándola 15 veces. Yo pensaba que era de cachondeo, pero el tío lo decía en serio”.

Dos veces en prisión

La entrevista ha dejado otra faceta del músico: su afición por la mecánica, la jardinería, la fontanería y la electricidad. Ha explicado que aprendió observando desde niño a quienes reparaban vehículos y que desmonta, pinta y modifica coches, incluida la extracción del motor.

“100 % sé arreglar un coche”, ha comentado Julio Iglesias Jr, afirmando a su vez que podría montar una casa por completo y que sabe reparar un sistema de aire acondicionado, una habilidad que vincula a su residencia en Florida: “Vivo en Florida, si se me rompe, es lo peor que te puede pasar”.

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El cantante ha señalado que, ante una avería en el aire acondicionado, lo primero es comprobar el compresor. Si no está encendido, ha situado ahí el origen del problema; después, ha añadido, la reparación depende de la pieza afectada.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Tamara Falcó se ha incorporado a la entrevista para recuperar recuerdos familiares y ha definido a Julio como “el mejor hermano del mundo”. La marquesa de Griñón ha contado que, de niña, quería casarse con él y pensó incluso en marcharse a Egipto tras oír que allí se casaban los hermanos.

Para rematar la lista de confesiones, Julio Iglesias Jr. ha reconocido entre risas que ha pasado por el calabozo en dos ocasiones. “He estado en la cárcel dos veces. Una vez por exceso de velocidad y otra vez en el aeropuerto de México porque me deportaron; esto fue hace un año”, ha relatado.

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