España

Las casas de Italia que se venden por 1 euro para combatir la despoblación

Más de mil personas han podido beneficiarse de esta iniciativa y revitalizar la zona rural italiana, según datos oficiales y portales especializados

Guardar
Imagen del barranco causado por
Imagen del barranco causado por un corrimiento de tierra en la localidad siciliana de Niscemi. EFE/EPA/ROSARIO CAUCHI

Italia va perdiendo poco a poco población. El número de habitantes cayó de un máximo de 60 millones en 2014 a 58,9 millones a comienzos de 2024, con una proyección de 57,9 millones para 2030, según el Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) y la Organización de Naciones Unidas. La consecuencia más aguda de este descenso demográfico se la lleva la población rural. Por ello, en 2008, una estrategia de marketing en el pequeño municipio siciliano de Salemi se ha transformado hoy en la última línea de defensa contra la extinción rural en Italia: vender casas a un euro.

Ideada por el político, crítico de arte y showman televisivo Vittorio Sgarbi, la iniciativa nació con el objetivo de rescatar un centro histórico todavía herido por el terremoto de 1968, ofreciendo ruinas a precio simbólico a cambio del compromiso de devolverles la vida. Actualmente, la iniciativa de ‘casas a un euro’ involucra a 77 municipios distribuidos en 14 regiones, con presencia destacada en Sicilia, Calabria y Cerdeña, además de localidades en Toscana, Piamonte, Marcas y Lazio.

Rivello, un pintoresco pueblo italiano,
Rivello, un pintoresco pueblo italiano, se alza majestuosamente sobre una colina verde rodeado de montañas, con sus casas blancas y techos de terracota bajo un cielo azul claro (Wikipedia)

Casas a un euro para combatir la despoblación rural

El programa, que se puso en marcha en 2009, busca combatir el abandono de inmuebles antiguos y atraer residentes extranjeros y nacionales. Por aquel entonces, la tasa de fertilidad italiana cayó a 1,18 hijos por mujer en 2024, según ISTAT. El fenómeno se acentúa al sur del país, donde la natalidad se sitúa en 7 nacimientos por cada 1.000 habitantes, frente al promedio nacional de 6,4.

Un comando asalto dos furgones blindados en la mañana del lunes en la carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi, al sur de Italia

El procedimiento para acceder a una vivienda a un euro exige algunos requisitos que recogen las webs de los ayuntamientos de los municipios donde se ofertan las casas. En primer lugar, los compradores deben presentar un proyecto de restauración en los seis meses posteriores a la adquisición, iniciar las obras dentro de un año y finalizarlas en un plazo máximo de tres años. Además, es obligatorio contratar una póliza bancaria o de seguro, con un valor que oscila entre 1.000 y 5.000 euros, como garantía del compromiso de rehabilitación.

¿Cuánto valen realmente estas casas?

Es decir, la inversión final termina siendo de aproximadamente 20.000 euros en reformas, ya que se suman gastos legales y administrativos, según cifras de los portales especializados en compraventa de bienes inmobiliarios WebNews.it e Idealista.it. Añaden que ese coste se puede incrementar debido a la dificultad de acceder a mano de obra y materiales en zonas aisladas, lo que limita la viabilidad para compradores sin recursos sólidos o experiencia en gestión de obras.

Un pintoresco pueblo italiano se
Un pintoresco pueblo italiano se extiende a orillas del Lago de Garda, con casas de tejados rojos y una iglesia destacada, rodeado por montañas frondosas (Wikipedia)

Más de mil personas se han beneficiado directamente de la compra de casas en Italia que se venden por 1 euro para combatir la despoblación, según los datos oficiales y reportes de plataformas inmobiliarias. Municipios como Mussomeli y Sambuca di Sicilia han sido pioneros, con más de 125 y 100 viviendas vendidas respectivamente, principalmente a compradores extranjeros.

Este fenómeno, documentado por ISTAT e ImpatriaeIdealista, ha permitido que familias y pequeños inversores transformen inmuebles abandonados en residencias, alojamientos turísticos y comercios, aportando recursos y revitalizando comunidades rurales. La Comisión Europea y el Ministerio de Economía de Italia consideran el programa un modelo de política innovadora, pero advierten que se requiere “complementar la estrategia con medidas estructurales” para asegurar la sostenibilidad de estas zonas a largo plazo.

Temas Relacionados

España-NoticiasEspaña-SociedadDespoblaciónPueblos de Italia

Últimas Noticias

El estado de los embalses de España viernes 13 de marzo

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

El estado de los embalses

Ana Barba, psicóloga: “Cuando das constantemente sin poner límites, el otro se acostumbra y empieza a darte por hecho”

En estos vínculos desequilibrados, el afecto se da en exceso por miedo a perder a la otra persona

Ana Barba, psicóloga: “Cuando das

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres señales indican que tu ansiedad está tomando decisiones por ti”

La ansiedad puede bloquear la acción, impulsar la rumiación y generar anticipaciones negativas en la vida cotidiana

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hemos normalizado perder la salud por culpa del trabajo”

El especialista advierte que la falta de reconocimiento y las largas jornadas afectan el bienestar físico y mental de los empleados

Rafael Alonso, experto en recursos

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El murciano se llevó el encuentro ganando dos sets por 6-3 y 6-4

Carlos Alcaraz vence a Cameron
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La constructora que debe cuatro

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

Un padre logra rebajar la pensión alimentaria a sus dos hijas: la Justicia aprecia una reducción de sus ingresos y un aumento del nivel de vida de la madre

Cazas españoles interceptan dos aviones militares rusos en el Báltico durante la operación ‘Centinela Oriental’ de la OTAN

ECONOMÍA

Rafael Alonso, experto en recursos

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Hemos normalizado perder la salud por culpa del trabajo”

La guerra en Oriente Medio pasa factura a los españoles: gasolina hasta 2 euros el litro, hipotecas más caras y euríbor al alza

La polémica del bono social eléctrico: más de la mitad de las familias numerosas y los pensionistas que cobran la ayuda no la necesitan, sobre todo en Madrid

Unos hijos cuestionan el testamento de su padre porque los desheredaba: la Justicia les concede la gestión provisional de las tierras para evitar su abandono

Hacienda vigilará al sector inmobiliario en plena crisis de la vivienda: controlará desde la promoción y construcción hasta la comercialización

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club