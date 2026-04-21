La casa italiana que se vende por 1 euro: una cabaña en medio de las Dolomitas tiene decenas de solicitudes

La casa en venta por un euro en Italia. (AP foto/Nam Y. Huh)

El sueño de adquirir una vivienda por el precio de un café ha dejado de ser una anécdota aislada para convertirse en un fenómeno social estructurado en el norte de Italia. En los Pequeños Dolomitas de Vicenza, el proyecto de “casas a 1 euro” ha generado una auténtica revolución administrativa, atrayendo más de 500 solicitudes de información que se han materializado recientemente en 78 propuestas de compra concretas.

El proyecto, impulsado por la Unión de montaña Pasubio Piccole Dolomiti, se enmarca dentro del programa “Green Communities” y cuenta con el respaldo de fondos europeos para promover modelos de desarrollo sostenible. Actualmente, la convocatoria ha puesto en circulación 24 propiedades situadas en los municipios de Recoaro Terme, Posina y Valli del Pasubio, seleccionadas de un mapa inicial de casi 400 edificios inutilizados.

Lo más llamativo de esta edición, que cerró su convocatoria el pasado 16 de abril, es el perfil internacional de los interesados: de las ofertas recibidas, varias proceden del extranjero e incluso de inversores de otros continentes, demostrando que el encanto de los Prealpes venecianos trasciende fronteras.

Detrás de este auge se esconde una transformación profunda en las prioridades de la sociedad tras los años de pandemia. El contacto directo con la naturaleza y los ritmos de vida pausados actúan como un imán para personas que, gracias al auge del teletrabajo, ya no dependen de la cercanía física a las grandes urbes para desarrollar su carrera profesional. Mudarse a estos valles es, en palabras de las autoridades locales, una “inversión de vida” que busca devolver la presencia humana y las relaciones sociales a lugares progresivamente vaciados.

Entre el sueño y la reforma: lo que implica mudarse a la montaña

A pesar del entusiasmo que despierta el precio simbólico, las administraciones locales invitan a realizar una evaluación realista antes de embarcarse en esta aventura. Adquirir una casa por un euro es solo el primer paso de un proceso que requiere conciencia y, sobre todo, capacidad de inversión. La mayoría de estos edificios se encuentran en condiciones críticas, lo que implica que los nuevos propietarios deberán afrontar tareas de reestructuración importantes, con costes y tiempos de ejecución que deben evaluarse con mucho cuidado antes de firmar cualquier acuerdo.

El recóndito pueblo incrustado entre el mar y la montaña que es de los más mágicos de Europa.

Vivir en los Pequeños Dolomitas también conlleva renuncias y una adaptación necesaria al entorno. Se pierden comodidades típicas de la ciudad, como la proximidad inmediata a grandes centros de servicios o la facilidad de desplazamiento constante. Sin embargo, quienes eligen este camino descubren una dimensión más esencial de la existencia, donde el silencio solo se rompe por el sonido del agua y los animales.

El desafío contra la despoblación y el relevo generacional

La estrategia para convencer a los actuales propietarios de ceder sus inmuebles por un euro ha tenido una base fiscal muy clara. Para muchos dueños, mantener edificios inhabitables supone una carga de impuestos sin ningún tipo de retorno económico. La venta simbólica les permite deshacerse de este peso financiero y, al mismo tiempo, contribuir al relanzamiento de su comunidad. No obstante, el éxito no es uniforme en toda la región; en centros más grandes y mejor conectados, los propietarios aún confían en el mercado inmobiliario tradicional y prefieren esperar a compradores que paguen precios de mercado.

La vida en medio de la naturaleza. (REUTERS/Yara Nardi )

El objetivo final de este proyecto coordinado es frenar el envejecimiento demográfico que asfixia a estas localidades. En municipios como Valli del Pasubio, casi un tercio de la población supera los 65 años, lo que pone en riesgo el futuro de los servicios básicos y el mantenimiento de la comunidad. La llegada de nuevos residentes, especialmente de jóvenes que pueden trabajar a distancia o emprender proyectos locales, es la esperanza para lograr un intercambio intergeneracional que mantenga vivos los valles. Al final, las casas a un euro son la herramienta para asegurar que estos paisajes de los Dolomitas sigan siendo lugares donde se pueda vivir, y no solo paisajes para contemplar.