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Ceuta vive la crisis migratoria con “miedo” a salir a la calle y tristeza por las historias: “Te piden el teléfono para decir que han llegado con vida”

En unos días han llegado a entrar 60.000 personas en una ciudad con 80.000 habitantes

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Ceuta vive la situación más dura que recuerdan sus ciudadanos. Una localidad de unos 80.000 habitantes ha visto como, en cuestión de horas, han entrado otras 60.000 personas. La escala a nivel nacional equivale a que, durante un día, llegaran a España 30 millones. A nivel de espacio y recursos, es una caída hacia el colapso. Más allá de los números, hay miles de personas que viven las últimas horas con miedo y dolor. Desde ceutíes que temen abandonar sus casas porque han llegado personas que no tienen donde dormir a los jóvenes migrantes que sueñan con un futuro mejor y se encuentran encerrados en el enclave español del norte de África.

El testimonio de Carmen, una vecina de Ceuta, refleja la situación de alarma social tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. “Yo nunca he visto tanta gente en la calle como ahora”, relata. Iván, un joven de 22 años que estaba fuera de la ciudad y ha vuelto este viernes, se ha encontrado un escenario nunca antes imaginado. Al preguntarle sobre qué va a hacer, cuenta que muchos de sus amigos se han marchado a la península y que piensa hacer lo mismo hasta que se calme la situación.

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La percepción de “abandono” es una constante al hablar con ceutíes. “Nos sentimos abandonados. Porque esto se llama Ceuta. Si se llamara Canarias, Madrid o Barcelona, ya se hubiera puesto pie en pared mucho antes”, asegura Carmen. Este pensamiento se extiende en una ciudad que ve como sus reclamos son pocas veces escuchados. También ocurre entre las autoridades. Las organizaciones de guardias civiles y policías recuerdan que han advertido de la falta de medios y personal ante la posibilidad real de que se produjera una entrada masiva de este tipo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido en Ceuta entre abucheos, insultos y mucha indignación debido a la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma.

El “miedo” y la tristeza

“Nosotros estamos todos metidos en casa, muertos de miedo, y las calles están llenas de personas”. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que acoge más personas de la capacidad real del edificio desde hace meses, ahora está desbordado. Con esta entrada masiva, la situación debe ser insostenible, pero, por el momento, la institución no ha dado explicaciones. Carmen conoce perfectamente este lugar y sus alrededores. “El CETI lleva ya unos cuantos meses que tiene a 300 personas fuera del recinto porque no tienen donde dormir. Y están fuera acampados con mantas. Ahora, que han pasado tantas miles de personas, la gente está cogiendo cartones de cualquier lado. Aquí debajo de la casa de mis padres”, concreta.

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La situación es muy complicada porque al temor de lo que puede ocurrir en una ciudad que absorbe más de la mitad de su población en horas, se une el dolor de las historias que llegan con jóvenes asustados o familias enteras que quieren un futuro para sus hijos. “Hay muchos que te preguntan, te piden comida, agua...te piden por favor llamar para su familia para decirle que han llegado con vida”, explica Carmen. “Se te parte el alma. Yo he intentado ayudar, le he dado mi móvil, pero no había manera, salía que no era correcto el número”. “No hay derecho a que vivamos con este miedo. Y tampoco hay derecho a que la gente pase hambre”, concluye Carmen, mientras agradece el interés y pide que recemos por las próximas horas.

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