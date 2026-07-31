El PP pide activar mecanismos “extraordinarios” en Ceuta y desplegar Frontex para recuperar el control de la frontera: “Quienes han entrado irregularmente tienen que volver ”

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Tras la comparecencia de Pedro Sánchez en Ceuta, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes activar mecanismos “extraordinarios” para recuperar el control de la frontera y aceptar el despliegue de Frontex ante la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma. Además, ha acusado al presidente del Gobierno de no estar “a la altura” de una situación que define como una “crisis de soberanía”.

Feijóo ha reclamado que el Gobierno explique si hubo advertencias previas sobre lo que podía ocurrir y ha pedido que se depuren responsabilidades políticas “de manera inmediata”. Además, ha pedido convocar un pleno del Congreso para tramitar en lectura única la reforma de la Ley de Extranjería, al considerar que “una frontera no se asegura improvisando boyas en el mar para encajar una sentencia”, en referencia al fallo del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente.

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“Un territorio español está siendo ocupado”, ha afirmado Feijóo, que ha insistido en que “la frontera de España ha sido desbordada” y que lo ocurrido en Ceuta “no es solo un problema migratorio, sino una crisis de soberanía”. A su juicio, la situación requiere un despliegue “inmediato y masivo de medios”, así como que el Gobierno declare la ciudad “situación de interés para la seguridad nacional”, activando todos los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico “sin descartar ninguno”.

Además, el líder del PP ha defendido que “quienes han entrado irregularmente tienen que volver” y ha reclamado al Ejecutivo que habilite “hoy, conforme a la ley”, el dispositivo necesario para hacer posible ese retorno, incluyendo el abastecimiento de agua y comida que pueda ser necesario.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, califica la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial", asegurando el total apoyo del Estado a la ciudad autónoma.

Feijóo también ha señalado que “España no puede aceptar que el control de su frontera dependa de una decisión ajena”, ya que, según ha recalcado, “eso no es un problema técnico, sino una humillación”. Asimismo, ha defendido que los socios europeos “no son los enemigos”, sino “los aliados de España en la defensa de la frontera exterior de la Unión Europea”.

Tras su comparecencia, el líder del PP difundió en X (antes Twitter) un documento bajo el título “Ceuta: seis decisiones urgentes”, en el que resumió sus propuestas ante la crisis migratoria, entre ellas la declaración de la ciudad como situación de interés para la Seguridad Nacional, el despliegue de Frontex y la reforma de la Ley de Extranjería.

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Vox exige explicaciones sobre Marruecos

Por su parte, Vox ha reclamado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, comparezcan en el Congreso para explicar su actuación antes y durante la llegada masiva de migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos, así como las comunicaciones mantenidas con el país vecino durante el mes de julio.

La formación de Santiago Abascal quiere que Albares informe en la comisión de Asuntos Exteriores sobre “el incremento exponencial” de las llegadas a la ciudad autónoma, el asalto “masivo” a la frontera y las medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis migratoria. Además, reclama conocer las comunicaciones mantenidas con Marruecos durante la crisis, la posición del Gobierno ante las propuestas europeas sobre gestión de fronteras y los posibles efectos sobre el espacio Schengen.

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Decenas de migrantes celebran haber traspasado la frontera entre Ceuta y Marruecos. (Marcos Moreno - Europa Press)

Vox también ha pedido la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para que detalle las consecuencias para la seguridad nacional de la llegada irregular de migrantes desde Marruecos y las medidas adoptadas por el Gobierno ante una situación que la formación considera una amenaza para la seguridad nacional.

Asimismo, el partido ha solicitado informes y documentos sobre la crisis, incluidos los elaborados por el CNI antes y durante la presión migratoria sobre Ceuta, así como las comunicaciones entre el Ejecutivo, Frontex y las autoridades marroquíes. También ha reclamado conocer las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional relacionadas con la seguridad fronteriza de Ceuta y Melilla.

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