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El príncipe Harry y Meghan Markle se alejan de Balmoral: así son las vacaciones de los Sussex en una isla remota de Escocia

El destino ha sido durante generaciones el refugio de verano de la familia real británica y ahora los duques toman distancia

La serie de Netflix de Meghan Markle se estrenará en enero
Meghan Markle y Harry deciden sus vacaciones. (Netflix)
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La ausencia de Harry y Meghan en Balmoral durante el verano de 2026 marca otro capítulo en la compleja relación de los Sussex con la familia real británica. Mientras los miembros de la realeza se preparan para su tradicional retiro en el castillo escocés, los duques de Sussex han optado por un destino muy diferente: una isla privada y remota donde se refugian junto a sus hijos Archie y Lilibet, lejos de la mirada pública y de las costumbres palaciegas.

El reciente reencuentro entre el príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III, junto a la reina Camilla, había despertado ciertas expectativas en los medios británicos. El encuentro, que incluyó un té en la residencia de Highgrove y una visita a la tumba de la princesa Diana en Althorp, se interpretó como un intento de acercamiento tras años de tensiones. Sin embargo, este gesto no ha sido suficiente para que los Sussex retomen la costumbre de veranear en el refugio de las Highlands escocesas.

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La última vez que Harry y Meghan visitaron Balmoral fue en 2018, pocos meses después de su boda. Desde entonces, su distanciamiento de las tradiciones familiares se ha hecho más evidente, culminando este año con la elección de un retiro mucho más discreto y personalizado: la isla escocesa de Tanera Mor, propiedad de un magnate de las finanzas británicas.

Otro verano lejos de Balmoral

El castillo de Balmoral, adquirido por la reina Victoria y el príncipe Alberto en 1852, ha sido durante generaciones el refugio estival de la familia real británica. Cada mes de agosto, las figuras más visibles de la realeza encuentran en sus bosques y salones un espacio para relajarse y dejar atrás el protocolo. Para Harry, este lugar conserva un valor emocional único: en su autobiografía lo describió como un paraíso, una mezcla entre un parque temático y un bosque sagrado, evocando recuerdos de su infancia junto a su madre y su hermano Guillermo.

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El castillo de Balmoral. (balmoralcastle.com)
El castillo de Balmoral. (balmoralcastle.com)

Sin embargo, pese a este apego sentimental, Harry y Meghan han decidido nuevamente dejar de lado la invitación al castillo. La decisión de no acudir a Balmoral este año destaca la distancia que mantienen respecto a las costumbres del clan Windsor, incluso tras el breve acercamiento familiar vivido en Highgrove. La ausencia de los Sussex en este enclave emblemático subraya que, a pesar de los gestos de conciliación, las heridas y diferencias dentro de la familia real no se han cerrado por completo.

La decisión de evitar Balmoral no solo responde a cuestiones personales. En un entorno donde las tradiciones y la visibilidad pública son difíciles de evitar, los Sussex buscan preservar la privacidad y la autonomía de su vida familiar. Este año, eligen un entorno alejado de los rituales reales, marcando así un nuevo capítulo en su relación con la monarquía británica.

Tanera Mor: privacidad y nuevas alianzas lejos del protocolo

La isla de Tanera Mor, ubicada en el archipiélago de las Hébridas Interiores, representa un refugio radicalmente opuesto a Balmoral. Propiedad de Ian Wace, gestor de fondos de cobertura y amigo cercano de la pareja, Tanera Mor ofrece 320 hectáreas de naturaleza intacta, sin carreteras y con apenas una docena de propiedades restauradas. La familia Sussex ha encontrado aquí la tranquilidad y el anonimato que resultan imposibles de obtener en los dominios reales.

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El magnate británico compró la isla en 2017 por 2 millones de euros y desde entonces ha invertido 115 millones en su transformación. Entre las mejoras destaca la plantación de 100.000 árboles y la recuperación de oficios como la apicultura. Además, la isla mantiene una estrecha relación con la fundación Taigh Mor, dedicada al bienestar de militares y personal de emergencias, una causa vinculada a los intereses personales de Harry desde la creación de los Juegos Invictus.

La conexión entre la familia Sussex y los Wace va más allá de la hospitalidad. La exesposa de Wace, la modelo Saffron Aldridge, mantiene una relación cercana con Meghan Markle desde que la actriz estadounidense se trasladó al Reino Unido. Las dos parejas han compartido eventos públicos y privados, fortaleciendo una red de apoyo y amistades influyentes fuera de los límites de la familia real.

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