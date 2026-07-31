El día de los guardas forestales llega con 120.000 hectáreas calcinadas y 17 grandes incendios en julio

Agentes forestales en España (Comunidad de Madrid)

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El 31 de julio se conmemora el Día Internacional de los Guardas Forestales en un año en que su labor ha quedado expuesta como nunca ante la opinión pública española. Los incendios que han arrasado más de 120.000 hectáreas en toda la península desde comienzos de 2026 han puesto rostro a una profesión que trabaja en silencio el resto del año protegiendo el patrimonio natural del país.

Detrás de cada extinción, de cada evacuación y de cada patrullaje preventivo hay cerca de 6.000 agentes forestales y medioambientales que desarrollan su función en todos los rincones del medio rural español. Son la policía medioambiental del país, según la Asociación de Agentes Forestales y Medioambientales. Sus competencias abarcan cuantas actividades se desarrollen en el medio natural, con acceso habilitado por ley a todos los montes y terrenos forestales, con independencia de su titularidad. Previenen y persiguen tanto la infracción administrativa como el delito medioambiental.

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Un julio histórico por los incendios forestales

La temporada de incendios de 2026 ha sido la más dura en años. España ha registrado 17 grandes incendios solo en julio, casi el doble de la media histórica para estas fechas, con una superficie afectada que triplica la del mismo periodo de 2025. Las provincias de Ávila, Madrid, Toledo, Castellón y Tarragona han concentrado los focos más graves, con evacuaciones masivas y miles de efectivos desplegados sobre el terreno, incluyendo a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Las emergencias militares apagando el fuego en San Martín de Valdeiglesias, Madrid, 2026. (REUTERS/Ana Beltrán)

La magnitud de la emergencia llevó al Gobierno a declarar el interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. Según este medio, más de 40.000 personas fueron desalojadas o confinadas en distintas regiones. El incendio de Burgohondo, en Ávila, superó las 50.000 hectáreas calcinadas, mientras que en Zamora el fuego se mantuvo fuera de control durante días, con nuevas poblaciones evacuadas. La sequía, las sucesivas olas de calor y el viento complicaron las tareas de extinción y obligaron a coordinar esfuerzos entre comunidades autónomas y el gobierno central.

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Quiénes son y qué hacen los agentes forestales

Los agentes forestales y medioambientales son los garantes públicos de la custodia y vigilancia del medio natural, su fauna y su flora. Para ejercer esta labor, deben conocer en profundidad el territorio que protegen, mantenerse en excelente condición física y contar con formación en legislación ambiental, manejo de incendios y primeros auxilios. Sus tareas van desde los patrullajes y la instalación de puestos de vigilancia hasta la organización de visitas educativas en colegios y comunidades, pasando por la respuesta ante emergencias de distinta naturaleza.

Residentes y bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal que avanza cerca de Formariz, en la provincia de Zamora, España, el 29 de julio de 2026. REUTERS/Umit Bektas

El impacto de los incendios de este verano ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar los recursos y la formación de estos cuerpos. Las cifras recogidas por El País e Infobae reflejan una temporada excepcionalmente dura que obliga a replantear las estrategias de prevención. La coordinación entre administraciones, la implicación de las comunidades locales y la inversión en tecnologías de detección resultan indispensables para afrontar un fenómeno que, según los expertos, tiende a agravarse con el cambio climático.

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El Día Internacional de los Guardas Forestales recuerda cada 31 de julio que la conservación del patrimonio natural español descansa sobre la labor diaria de miles de profesionales que, este año más que nunca, han trabajado al límite de sus posibilidades para defender los bosques y la biodiversidad del país.