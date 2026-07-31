El precio de la luz en España para este sábado

La tarifa de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

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El precio de energía eléctrica en España varían constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este sábado 1 de agosto, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 1 de agosto

Precio de media: 112.65 euros por megavatio hora

Precio máximo: 197.5 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.5 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este sábado 1 de agosto, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 178.4 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 168.71 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 161.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 160.3 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 172.4 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 172.45 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 172.64 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 178.15 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 179.98 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 145.41 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 64.8 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.43 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.5 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.5 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.5 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.99 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.8 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 115.14 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 175.45 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 186.4 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 197.5 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 184.65 euros por megavatio hora.