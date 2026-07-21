Asesinada una mujer de 45 años en Alameda de la Sagra (Toledo): su pareja, un hombre de 48 años, ha sido detenido

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. (Alberto Ruiz/Europa Press)

Una mujer de 45 años ha sido presuntamente asesinada por su pareja con un arma blanca en Alameda de la Sagra (Toledo). Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este martes, a las 5.16 horas, en la vivienda de la familia. El hombre, de 48 años, ha sido detenido por la Guardia Civil.

Según ha informado EFE, la víctima no se encontraba en el sistema VioGén y el arrestado no tenía antecedentes por hechos similares. Tras el aviso, hasta el lugar se ha desplazado el médico de urgencias y una UVI, pero no ha sido posible salvar la vida de la mujer; el hombre detenido ha requerido asistencia y ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Toledo.

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Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que la mujer presuntamente asesinada es de nacionalidad ecuatoriana. Con respecto al presunto agresor, es de nacionalidad española, pero de origen ecuatoriano. Además, estaban casados.

Al menos 29 víctimas de violencia de género en 2026

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo se ha hecho cargo de la investigación, cuya principal hipótesis en estos momentos es que se trata de un nuevo caso de violencia machista. Así, de confirmarse, serían ya 30 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, después de que ayer el Ministerio de Igualdad elevase a 29 las víctimas tras la muerte de una mujer de 31 años en Madrid que llevaba ingresada desde el mes de febrero por las quemaduras sufridas por un ataque presuntamente perpetrado por dos sicarios contratados por su marido.

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Una de las batallas que la extrema derecha pelea de manera insistente es negar el término “violencia machista” para denominarla “violencia doméstica” o “violencia intrafamiliar”. Son distintas formas de referirse a un mismo hecho, lo importante son los matices

También está pendiente de confirmar como caso de violencia machista el de una mujer de 30 años que fue encontrada esta semana por la Policía Nacional sin vida en su vivienda de Antequera (Málaga), con signos de violencia y lesiones de arma blanca. El hallazgo se produjo tras recibir varias llamadas de vecinos que escucharon gritos dentro del domicilio sobre las 14:00 horas, en los que se hacía referencia a la muerte de una mujer.

Aunque no ha podido ser confirmado aún, las primeras hipótesis apuntan a que este asesinato podría estar relacionado con el suicidio de un hombre de 35 años en el puente de Arco de los Gigantes, en pleno casco histórico de la ciudad a las 11:50 horas.

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* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de EFE