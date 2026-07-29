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Descubren en un Airbnb francés un laboratorio de cocaína que procesaba droga líquida llegada del Caribe y la convertía en polvo con maquinaria sofisticada

Las autoridades francesas destacan la dificultad de rastrear estas actividades ilegales en pisos de alquiler temporal, ya que la rotación de inquilinos y los pagos electrónicos favorecen el anonimato de los implicados

Primer plano de seis paquetes de cocaína envueltos, guantes azules, una balanza digital con polvo blanco y documentos de evidencia sobre una mesa de madera.
Evidencia detallada de una incautación policial de cocaína, mostrando paquetes apilados, guantes, una balanza digital con la sustancia y documentos marcados como 'EVIDENCE'. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un piso de alquiler turístico situado en el municipio de Le Perreux-sur-Marne, en el departamento francés de Val-de-Marne, fue utilizado como laboratorio clandestino de cocaína tras haber sido alquilado a través de una plataforma de alquiler turístico. La intervención policial se produjo el 14 de julio, tras una investigación iniciada gracias a la información facilitada por un confidente. En ese momento, los dos ocupantes del inmueble, de 27 y 38 años, fueron arrestados cuando estaban a punto de abandonar la vivienda.

Un laboratorio altamente equipado dentro de un Airbnb

El laboratorio - el piso - se encontraba en una zona residencial y estaba equipado con material especializado. Según fuentes policiales citadas por France Info, el piso contaba con un liofilizador, bombas de agua, varios bidones, un congelador, una báscula de precisión y una máquina de envasado al vacío. El método empleado consistía en recibir la droga en estado líquido, lo que dificultaba su detección en los controles fronterizos. Una vez en Francia, la sustancia era sometida a un proceso de congelación y liofilización para convertirla en polvo.

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“Es mucho más fácil pasar líquido por el aeropuerto que polvo, porque nuestros perros aún no están realmente entrenados para el líquido. Gracias a estos laboratorios, se permite transformar la cocaína líquida en cocaína en polvo”, explica Benoit Leriche, secretario adjunto del sindicato policial Un1té Val-de-Marne.

El Ministerio del Interior ha destacado este viernes la relevancia de la operación de la Guardia Civil que ha golpeado el "corazón de las rutas marinas" de la droga que llega a Europa con la intervención de un buque que transportaba la cifra récord de 30 toneladas de cocaína. Además, otro operativo internacional ha permitido la incautación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís en otro operativo internacional. (Fuente: Guardia Civil/ Europa Press)

El operativo policial se activó tras recibir un aviso anónimo sobre la posible existencia de un laboratorio en un piso de alquiler de corta estancia. Los agentes, tras varios días de vigilancia discreta, observaron los movimientos de los sospechosos hasta que procedieron a la detención. Una vecina del edificio fue testigo de la escena y relató para France Info: “El joven estaba sentado en el suelo con las esposas puestas. Fue todo muy discreto porque yo nunca imaginé algo así. Me sorprende, estoy asombrada, estoy desolada”. Sobre la intervención policial, añadió: “Iban y venían. Llevaban guantes y sacaban cajas”.

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El proceso de conversión de la cocaína líquida en sólida comenzaba con la llegada de la sustancia desde el archipiélago caribeño de las Antillas, camuflada en bidones de ron. Posteriormente, se congelaba y pasaba por la liofilizadora, que eliminaba el agua y permitía obtener la droga en polvo lista para su distribución. Durante el registro, los investigadores incautaron 13 kilos de cocaína y 30.000 euros en efectivo, según recoge Le Parisien. El valor total de la droga habría superado los 300.000 euros.

El caso de Le Perreux-sur-Marne se enmarca en una tendencia cada vez más frecuente en Francia, donde se han detectado otros laboratorios similares, concretamente en los Alpes Marítimos y en Maine-et-Loire, en los últimos meses. Las viviendas turísticas de corta duración, caracterizadas por la rotación constante de inquilinos y los pagos electrónicos, facilitan el anonimato de los ocupantes y dificultan el rastreo de las actividades ilegales. Algunas de estas propiedades han sido empleadas para actividades como redes de prostitución, grabación de vídeos pornográficos o partidas de póker clandestinas, además de la fabricación de estupefacientes.

La Brigada de Estupefacientes de la policía francesa considera especialmente relevante este hallazgo por la sofisticación del equipo y la elección de una vivienda de alquiler temporal para llevar a cabo la actividad. Los dos detenidos han sido ingresados en prisión preventiva y la investigación continúa abierta para tratar de identificar a otros posibles implicados y desmantelar el conjunto de la red.

La intervención en el Val-de-Marne pone de manifiesto la adaptación de las redes de narcotráfico. La policía mantiene el seguimiento del caso, mientras las autoridades subrayan la necesidad de reforzar los controles y la cooperación entre plataformas de alquiler y fuerzas de seguridad para evitar que este tipo de situaciones se repitan en otros puntos del país.

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