La Sexta promociona el regreso de Marc Giró con una singular indirecta: “Quien ríe el último… ríe mejor”

Marc Giró, presentador del programa de La Sexta, durante su monólogo inicial contra la incomodidad en la derecha por pronunciar palabras tales como 'genocidio'. / Captura de pantalla

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Apenas han transcurrido tres semanas desde la emisión de la última entrega de Cara al Show, el pasado 7 de julio, y La Sexta ya ha comenzado a mover ficha para su regreso.

Atresmedia ha lanzado la primera promoción de la segunda temporada del programa de Marc Giró, que volverá previsiblemente con el inicio del nuevo curso televisivo.

Por ahora, la cadena no ha desvelado la fecha exacta de estreno ni si mantendrá el formato en la misma franja horaria o aprovechará la nueva temporada para reubicarlo en la parrilla.

Una promo enigmática que apunta a una indirecta

Lejos de limitarse a anunciar el regreso del programa, Atresmedia ha optado por una pieza promocional con cierto aire de misterio. El vídeo recopila momentos de la primera temporada en los que los invitados aparecen riéndose a carcajadas, hasta desembocar en un mensaje final que no pasa desapercibido: “Quien ríe el último… ríe mejor”. La frase, breve pero cargada de intención, ha abierto la puerta a múltiples interpretaciones. ¿Es simplemente un guiño al tono desenfadado del programa o una indirecta hacia quienes celebraron sus malos datos de audiencia? Atresmedia no ofrece más pistas, pero el mensaje invita inevitablemente a buscar una segunda lectura.

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Marc Giró, en 'Late Xou'. (RTVE)

La pasada temporada no fueron pocos los que se alegraron de los malos resultados de Marc Giró tras su fichaje por Atresmedia. Su estreno fue uno de los movimientos más llamativos del curso televisivo y arrancó con fuerza: un notable 8,5% de cuota de pantalla y más de 700.000 espectadores. Sin embargo, el interés inicial fue perdiendo fuelle conforme avanzaron las semanas. Tras un primer mes prometedor, Cara al Show inició una caída progresiva que lo llevó a marcar mínimos del 3,7%, muy lejos de sus cifras de debut. La curiosidad por ver a Giró en La Sexta no fue suficiente para fidelizar al público.

Un balance irregular que explica la lectura de la promo

El programa cerró su primera temporada con un comportamiento desigual. Aunque logró momentos de brillo y entrevistas muy comentadas, la tendencia general fue descendente. La elección de invitados fue uno de los aspectos más cuestionados: muchos de ellos ya habían pasado recientemente por otros programas, tanto de Atresmedia como de la competencia, lo que reducía el factor sorpresa y dejaba poco margen para ofrecer novedades.

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A ello se sumó otra circunstancia que muchos señalaron como una de las principales debilidades del formato: su condición de programa grabado. En un contexto televisivo donde la actualidad cambia a gran velocidad, la ausencia de conexión con el directo terminó restando frescura a un espacio que basa buena parte de su personalidad en analizar la actualidad desde el humor y la ironía. La falta de inmediatez se convirtió en un obstáculo para un programa que, por su naturaleza, podría beneficiarse de una mayor interacción con el presente.

Los retos de la segunda temporada

Quim Gutiérrez y Marc Giró en 'Cara al show'. (RTVE)

Todavía es pronto para saber si el equipo introducirá cambios en esta segunda etapa para corregir esos puntos débiles. Por ahora, Atresmedia únicamente ha querido confirmar que Marc Giró volverá a ponerse al frente del programa, una apuesta que el grupo mantiene pese al irregular comportamiento en audiencias. La cadena confía en que el presentador, uno de los rostros más singulares y reconocibles del panorama televisivo, pueda recuperar el interés inicial y consolidar el formato como una propuesta más sólida.

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Así es ‘Cara al Show’

Producido por Atresmedia en colaboración con Minuto de Barras, Cara al Show es un programa semanal de entrevistas que combina actualidad y entretenimiento con el estilo personal de Marc Giró.

Cada entrega arranca con un monólogo en el que el presentador aborda la actualidad desde una mirada crítica, con especial protagonismo para la perspectiva de género, los derechos LGTBIQ+, el feminismo y la denuncia del machismo y el racismo.

Héctor Bellerín en 'Cara al show' con Marc Giró (ATRESMEDIA).

Después llegan las entrevistas a dos invitados del mundo de la cultura, la política, el deporte o el activismo social, además de las intervenciones de Las Glorias Cabareteras y la música en directo de la Giró’s Boys Band, antes de cerrar cada programa con una actuación musical.

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