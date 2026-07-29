Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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El precio de energía eléctrica en España se modifica constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en el país para este jueves 30 de julio, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 30 de julio

Precio de media: 128.78 euros por megavatio hora

Precio más alto: 201.3 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 10.46 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 173.22 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 171.4 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 171.58 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 171.22 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 171.4 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 174.13 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 175.72 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 173.98 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 171.4 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 102.77 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 60.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 30.47 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 10.46 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 27.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 16.96 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 48.38 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 88.59 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 111.09 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 135.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 158.88 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 194.43 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 201.3 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 181.29 euros por megavatio hora.