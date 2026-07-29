Detienen a una mujer en Francia tras el hallazgo de cinco recién nacidos muertos en cajas de cartón en su casa

Policia francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cinco cuerpos de recién nacidos o fetos han sido localizados en una vivienda de Orange, en el sudeste de Francia, tras una serie de hechos que han llevado a la apertura de una investigación judicial por asesinato. El caso comenzó el pasado fin de semana, cuando una mujer de 32 años dio a luz en su domicilio. La mujer, que según su entorno aseguraba no haber notado el embarazo, fue trasladada al hospital por su pareja tras el parto. Hasta ese momento, el hombre desconocía que su compañera estuviera embarazada.

La situación cambió cuando el hombre, durante la ausencia de la mujer, decidió abrir unas cajas de cartón que ella mantenía cerradas en la vivienda y que habían sido motivo de discusión entre ambos. En el interior de una de ellas encontró el cadáver de un bebé en avanzado estado de descomposición. Ante este hallazgo, llevó el cuerpo al hospital, lo que llevó al personal sanitario a notificar de inmediato a las autoridades.

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Cinco cadáveres de recién nacidos escondidos en cajas de cartón

La policía se desplazó hasta el domicilio y realizó un registro durante la noche del lunes. En la inspección, los agentes hallaron otros cuatro cuerpos más, todos ellos en bolsas de plástico guardadas en cajas de cartón. Según la información recogida por France Info y otros medios franceses, los restos corresponden a recién nacidos o fetos, aunque la confirmación sobre el tiempo transcurrido desde la muerte y las circunstancias concretas no se podrá determinar hasta obtener los resultados de los exámenes médicos y de las autopsias, que han sido programadas en los próximos días.

La fiscalía de Carpentras, localidad cercana a Orange, explicó que el marido, “consternado por el descubrimiento, una vez más muy tardío, del embarazo de su compañera - que había dado a luz el día anterior en su domicilio antes de ser trasladada al hospital -, comenzó a buscar y descubrió lo que parecían restos humanos”, según declaraciones recogidas por France Info.

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Policia francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vivienda residía la pareja junto a sus dos hijos, de ocho y doce años. Tras la intervención policial, la mujer fue ingresada en el hospital en un principio, pero este miércoles ha sido detenida después de recibir el alta, según confirmó la fiscalía y ha publicado la AFP. La investigación se ha abierto bajo la sospecha de asesinato y ha sido asumida por la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada, que se encarga de los casos más complejos del país.

El bebé nacido el domingo ha sido acogido de forma provisional por orden de la fiscalía, que también ha puesto en conocimiento de los servicios sociales la situación del resto de menores de la familia. Las autoridades investigan ahora las circunstancias familiares y personales de la mujer, así como el periodo en que pudieron producirse los hechos. No se descartan, en el marco de la investigación, factores relacionados con la negación del embarazo o problemas de salud mental, una situación que ya se ha presentado en otros casos en Francia.

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En los últimos años se han registrado en el país sucesos similares. El pasado febrero, una mujer fue arrestada en Alto Saona tras localizarse en un congelador los cuerpos de dos recién nacidos. En 2022, dos bebés fueron hallados muertos en Bédoin, también en el departamento de Vaucluse, al que pertenece Orange. El antecedente más grave conocido es el de Dominique Cottrez, condenada en 2015 a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos, en un caso en que la justicia reconoció una alteración del discernimiento.

La policía continúa con la recogida de pruebas y la toma de declaraciones en el entorno familiar, a la espera de los resultados de las autopsias y de los análisis que permitan aclarar cómo y cuándo se produjeron las muertes. Mientras tanto, la mujer permanece detenida y los menores bajo la supervisión de los servicios sociales.

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