Gerard Piqué se divierte en PortAventura con sus hijos, Milan y Sasha: así fue el esperado reencuentro de la familia en España marcado por la ausencia de Clara Chia

Gerard Piqué y su familia en PortAventura. (Europa Press)

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El verano de Gerard Piqué está marcado por la relación con sus hijos, Milan y Sasha, de 13 y 11 años, con quienes ha decidido disfrutar de unos días de ocio lejos de los focos habituales. El exfutbolista del FC Barcelona optó por un destino clásico y familiar: PortAventura World, el parque temático de la Costa Dorada, donde padre e hijos compartieron una jornada de diversión en un entorno pensado para el disfrute y la desconexión. Esta escapada se produce en plena reorganización de los tiempos de custodia tras la mudanza de los pequeños a Estados Unidos junto a su madre.

Durante su estancia en PortAventura, Piqué se mostró especialmente atento a la privacidad de Milan y Sasha, evitando que los numerosos visitantes del recinto captaran imágenes de los adolescentes. Cada vez que algún turista intentaba tomar una fotografía, el exjugador pedía con amabilidad que no fotografiaran a sus hijos, buscando preservar su anonimato y garantizarles una experiencia relajada. La elección de viajar solo con los niños, sin la presencia de su pareja Clara Chia, refuerza la voluntad del catalán de centrarse en los momentos de calidad familiar.

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La logística veraniega de Piqué responde a la nueva realidad de la familia tras la separación y el traslado de los menores a Miami. Ahora, cada periodo de vacaciones en España se convierte en una oportunidad para reconectar con el entorno catalán y compartir actividades con los abuelos paternos y amigos. Por la noche, Milan y Sasha disfrutaron junto a su padre y un grupo de amigos de uno de los espectáculos que ofrece el parque, integrándose en el ambiente festivo de las largas jornadas estivales.

La escapada de Piqué con Milan y Sasha

La visita de Gerard Piqué a PortAventura World junto a sus hijos se enmarca en la estrategia del exfutbolista de ofrecerles experiencias memorables durante el tiempo que pasan con él. La ausencia de Clara Chia en esta ocasión subraya el enfoque familiar de la escapada, que buscó combinar diversión y normalidad lejos de la exposición mediática. Piqué no dudó en pedir respeto a los visitantes del parque, priorizando la intimidad de Milan y Sasha en todo momento.

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Gerard Piqué habla de su separación

El parque temático tarraconense, habitual destino de familias durante el verano, fue el escenario elegido por el empresario para tratar de pasar inadvertido y disfrutar al máximo de los pequeños. Por la noche, los tres fueron vistos con amigos en uno de los espectáculos más populares del recinto, reflejando la rutina de ocio que Piqué busca mantener cada vez que le corresponde la custodia de los niños. Estas jornadas refuerzan la conexión de los hermanos con su tierra natal, a la vez que les permiten compartir tiempo de calidad con su padre y su entorno más cercano.

Shakira y su reencuentro mediático con Antonio de la Rúa

Mientras Piqué disfruta de sus hijos en España, el foco internacional apuntaba una vez más hacia Shakira. La artista colombiana fue noticia por su inesperado reencuentro con su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa, durante una reunión distendida en Miches, República Dominicana. La imagen, difundida en redes sociales, mostró a ambos sonrientes y relajados, acompañados de George Nader y Tonino Mebarak, hermano de la cantante.

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Shakira y Antonio de la Rúa aparecen juntos tras 16 años de su separación, durante una reunión en la que también estuvo presente Tonino Mebarak - crédito @george_n_nader/ Instagram

Este acercamiento, más de quince años después de su ruptura sentimental, evidencia la cordialidad y el apoyo mutuo que ambos han logrado recuperar tras una década de relación personal y profesional. La repercusión mediática de Shakira sigue siendo enorme: cada aparición pública, ya sea en eventos musicales, compromisos promocionales o actos familiares, genera una ola de reacciones y análisis. La cantante compagina su agenda internacional con su labor como madre, garantizando que Milan y Sasha mantengan el equilibrio entre la vida escolar en Miami y los viajes periódicos a España para reencontrarse con su padre.

El bienestar de los niños sigue siendo el eje central en la relación de ambos progenitores. Las escapadas como la de PortAventura son reflejo de la voluntad de Piqué de mantener la normalidad y la diversión en el tiempo que comparte con sus hijos, mientras Shakira organiza su agenda para seguir de cerca la educación y la estabilidad de los pequeños. Así, cada verano se convierte en un ejercicio de coordinación y dedicación, donde el objetivo compartido es asegurar que Milan y Sasha puedan crecer y disfrutar, independientemente de la distancia que separa los caminos de sus padres.

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