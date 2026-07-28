España
Agregar Infobae enGoogle

Gerard Piqué se divierte en PortAventura con sus hijos, Milan y Sasha: así fue el esperado reencuentro de la familia en España marcado por la ausencia de Clara Chia

El exfutbolista aprovechó los días de custodia para disfrutar de una jornada de diversión, mientras Shakira se cruza con su expareja, Antonio de la Rúa

Gerard Piqué y su familia en PortAventura. (Europa Press)
Gerard Piqué y su familia en PortAventura. (Europa Press)
Guardar

El verano de Gerard Piqué está marcado por la relación con sus hijos, Milan y Sasha, de 13 y 11 años, con quienes ha decidido disfrutar de unos días de ocio lejos de los focos habituales. El exfutbolista del FC Barcelona optó por un destino clásico y familiar: PortAventura World, el parque temático de la Costa Dorada, donde padre e hijos compartieron una jornada de diversión en un entorno pensado para el disfrute y la desconexión. Esta escapada se produce en plena reorganización de los tiempos de custodia tras la mudanza de los pequeños a Estados Unidos junto a su madre.

Durante su estancia en PortAventura, Piqué se mostró especialmente atento a la privacidad de Milan y Sasha, evitando que los numerosos visitantes del recinto captaran imágenes de los adolescentes. Cada vez que algún turista intentaba tomar una fotografía, el exjugador pedía con amabilidad que no fotografiaran a sus hijos, buscando preservar su anonimato y garantizarles una experiencia relajada. La elección de viajar solo con los niños, sin la presencia de su pareja Clara Chia, refuerza la voluntad del catalán de centrarse en los momentos de calidad familiar.

PUBLICIDAD

La logística veraniega de Piqué responde a la nueva realidad de la familia tras la separación y el traslado de los menores a Miami. Ahora, cada periodo de vacaciones en España se convierte en una oportunidad para reconectar con el entorno catalán y compartir actividades con los abuelos paternos y amigos. Por la noche, Milan y Sasha disfrutaron junto a su padre y un grupo de amigos de uno de los espectáculos que ofrece el parque, integrándose en el ambiente festivo de las largas jornadas estivales.

La escapada de Piqué con Milan y Sasha

La visita de Gerard Piqué a PortAventura World junto a sus hijos se enmarca en la estrategia del exfutbolista de ofrecerles experiencias memorables durante el tiempo que pasan con él. La ausencia de Clara Chia en esta ocasión subraya el enfoque familiar de la escapada, que buscó combinar diversión y normalidad lejos de la exposición mediática. Piqué no dudó en pedir respeto a los visitantes del parque, priorizando la intimidad de Milan y Sasha en todo momento.

PUBLICIDAD

Gerard Piqué habla de su separación

El parque temático tarraconense, habitual destino de familias durante el verano, fue el escenario elegido por el empresario para tratar de pasar inadvertido y disfrutar al máximo de los pequeños. Por la noche, los tres fueron vistos con amigos en uno de los espectáculos más populares del recinto, reflejando la rutina de ocio que Piqué busca mantener cada vez que le corresponde la custodia de los niños. Estas jornadas refuerzan la conexión de los hermanos con su tierra natal, a la vez que les permiten compartir tiempo de calidad con su padre y su entorno más cercano.

Shakira y su reencuentro mediático con Antonio de la Rúa

Mientras Piqué disfruta de sus hijos en España, el foco internacional apuntaba una vez más hacia Shakira. La artista colombiana fue noticia por su inesperado reencuentro con su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa, durante una reunión distendida en Miches, República Dominicana. La imagen, difundida en redes sociales, mostró a ambos sonrientes y relajados, acompañados de George Nader y Tonino Mebarak, hermano de la cantante.

Shakira y Antonio de la Rúa aparecen juntos tras 16 años de su separación, durante una reunión en la que también estuvo presente Tonino Mebarak - crédito @george_n_nader/ Instagram
Shakira y Antonio de la Rúa aparecen juntos tras 16 años de su separación, durante una reunión en la que también estuvo presente Tonino Mebarak - crédito @george_n_nader/ Instagram

Este acercamiento, más de quince años después de su ruptura sentimental, evidencia la cordialidad y el apoyo mutuo que ambos han logrado recuperar tras una década de relación personal y profesional. La repercusión mediática de Shakira sigue siendo enorme: cada aparición pública, ya sea en eventos musicales, compromisos promocionales o actos familiares, genera una ola de reacciones y análisis. La cantante compagina su agenda internacional con su labor como madre, garantizando que Milan y Sasha mantengan el equilibrio entre la vida escolar en Miami y los viajes periódicos a España para reencontrarse con su padre.

El bienestar de los niños sigue siendo el eje central en la relación de ambos progenitores. Las escapadas como la de PortAventura son reflejo de la voluntad de Piqué de mantener la normalidad y la diversión en el tiempo que comparte con sus hijos, mientras Shakira organiza su agenda para seguir de cerca la educación y la estabilidad de los pequeños. Así, cada verano se convierte en un ejercicio de coordinación y dedicación, donde el objetivo compartido es asegurar que Milan y Sasha puedan crecer y disfrutar, independientemente de la distancia que separa los caminos de sus padres.

Temas Relacionados

ShakiraFamosos EspañaFamiliaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios, en directo: el Ministerio del Interior dejará volver a sus casas a los vecinos de ocho municipios en Madrid y cinco en Ávila desde esta tarde

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios, en directo: el Ministerio del Interior dejará volver a sus casas a los vecinos de ocho municipios en Madrid y cinco en Ávila desde esta tarde

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 29 de julio: Petra calla tras el bofetón de Tomasa, Ángela descubre la verdad sobre Máximo y Martina y Adriano cruzan un punto sin retorno

La semana avanza con una tensión creciente en todos los frentes: el plan oculto de Ciro, la guerra en el servicio, el triángulo entre María, Samuel y Carlo, y la desaparición de Ángela

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 29 de julio: Petra calla tras el bofetón de Tomasa, Ángela descubre la verdad sobre Máximo y Martina y Adriano cruzan un punto sin retorno

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 28 julio

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 28 julio

Resultados ganadores del Super Once del 28 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del 28 julio

El príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit de Noruega ponen en alquiler dos casas dentro de su finca: 3.000 euros al mes por vivir a 200 metros del Palacio de Skaugum

Los apartamentos forman parte de las doce viviendas que gestiona la empresa unipersonal del heredero de la Corona Noruega

El príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit de Noruega ponen en alquiler dos casas dentro de su finca: 3.000 euros al mes por vivir a 200 metros del Palacio de Skaugum
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europa señala a España por malos tratos a detenidos en tres prisiones andaluzas: “Reclusos alegaron haber sido abofeteados, golpeados y pateados por funcionarios”

Europa señala a España por malos tratos a detenidos en tres prisiones andaluzas: “Reclusos alegaron haber sido abofeteados, golpeados y pateados por funcionarios”

La guía definitiva para ponerse al día antes de ‘Spider-Man: Brand New Day’: dónde ver las tres películas de la saga protagonizada por Tom Holland

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

Militares españoles imparten una formación sobre explosivos, atención de heridos o patrullaje en Senegal

Pedro Sánchez presume de la buena marcha de la economía tras una “década de recortes” del PP y carga contra el “negacionismo climático”

ECONOMÍA

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

DEPORTES

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026

Diomande, Rodri y una difícil decisión: el Real Madrid no tiene hueco para tanto fichaje

El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias