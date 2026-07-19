Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, llegaron a ver su show de medio tiempo en compañía de su padre

La asistencia de Milan y Sasha junto a su padre al partido entre España y Argentina añadió un ingrediente familiar a una noche histórica para la estrella colombiana - crédito X

Gerard Piqué fue visto el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, acompañado por sus hijos Milan y Sasha, en la previa de la final del Mundial de Fútbol 2026 que enfrentó a España y Argentina.

La presencia del exdefensor del Barcelona despertó atención no solo por el evento deportivo, sino porque el espectáculo de medio tiempo estuvo encabezado por Shakira, expareja del futbolista y madre de sus hijos. Este encuentro público se dio cuatro años después de la separación.

El seguimiento mediático en torno a la familia Piqué-Mebarak se acentuó cuando en redes sociales comenzaron a circular imágenes del exjugador llegando al estadio junto a los menores. La ausencia de Clara Chía, actual pareja de Piqué, fue otro de los puntos que generó especulaciones, pues no fue captada en el recinto, a pesar de que días antes había sido vista con el exfutbolista en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Un reencuentro bajo los reflectores

Gerard Piqué asistió con Milan y Sasha a la final del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey - crédito Composición fotográfica X, Reuters

La coincidencia de Shakira y Gerard Piqué en el mismo escenario público se produjo en un contexto singular: mientras la cantante colombiana preparaba su participación en el histórico primer show de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo, el exdefensor español se encontraba en las gradas, acompañado de Milan y Sasha. La artista compartió en sus redes sociales imágenes desde el estadio antes de salir al escenario, aunque no se mostró acompañada de sus hijos.

Es preciso aclarar que no existe confirmación de un encuentro directo entre ambos durante el evento. La expectativa en torno a un posible cruce físico entre la expareja alimentó el debate en plataformas digitales, a la vez que la atención de los fanáticos se centraba tanto en el desarrollo del partido como en el espectáculo musical.

PUBLICIDAD

El contexto de la separación y la nueva vida de cada uno

La relación entre Shakira y Gerard Piqué comenzó en 2010, tras la grabación del video de Waka waka (This time for Africa), tema oficial del Mundial de Sudáfrica. Su vínculo se volvió público en 2011 y juntos tuvieron a Milan y Sasha, que desde su nacimiento han sido la prioridad para ambos.

Shakira encabezó el primer show de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo y compartió imágenes desde el estadio antes de salir al escenario - crédito Reuters

La separación, anunciada en junio de 2022, marcó el inicio de nuevas etapas para cada uno: la cantante se trasladó a Miami junto a sus hijos, mientras el exfutbolista permaneció en España e inició una relación con Clara Chía.

El motivo de la ruptura fue motivo de especulación, principalmente por las versiones sobre una infidelidad del exfutbolista. Ninguno de los dos confirmó públicamente esa información, aunque la cantante abordó aspectos de su vida personal en colaboraciones musicales posteriores, lo que mantuvo el interés mediático en torno a la expareja.

PUBLICIDAD

El show de Shakira y la reacción pública

La actuación de Shakira en la final del Mundial 2026 fue uno de los momentos más esperados del evento. La artista lideró el espectáculo musical en el entretiempo, marcando un precedente en la historia de la Copa del Mundo.

No existió confirmación de un encuentro directo entre Shakira y Gerard Piqué durante la final del Mundial 2026 - crédito Reuters

El regreso de la cantante a un escenario global coincidió con la asistencia de sus hijos al estadio junto a su padre, lo que generó una avalancha de comentarios en redes sociales y medios de comunicación.

Mientras tanto, la presencia de Clara Chía en el evento quedó sin confirmación, a pesar de rumores previos sobre su posible asistencia. El foco se mantuvo en la dinámica familiar formada por Shakira, Piqué y sus hijos, que, desde distintos espacios, participaron en uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del año.

PUBLICIDAD

Aunque no se confirmó un encuentro directo entre ambos, la expectación generada por su presencia conjunta marcó un capítulo adicional en la crónica de la final.