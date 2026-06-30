Junts advierte al Gobierno que solo apoyará el nuevo decreto de vivienda si recoge sus condiciones

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido este martes al Gobierno de que solo apoyará el nuevo decreto de vivienda si recoge sus condiciones, a la vez que ha afirmado desconocer su contenido porque se enteraron por los medios de comunicación.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Nogueras ha confirmado que desde Junts no respaldan todavía el nuevo decreto aprobado en el Consejo de Ministros, afeando asimismo las formas con las que el Gobierno pretende iniciar la negociación.

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"De entrada, esto no ayuda a que las cosas salgan. Que se ponga el foco mediático en los temas cuando no están terminados, porque no existe ningún real decreto", sino "un acuerdo entre los dos partidos que gobiernan", ha aseverado.

Dicho esto, Nogueras ha afirmado que sólo conocen por la "prensa" lo que el Gobierno quiso comunicar sobre el nuevo paquete de medidas, que es "lo que ya se ha llevado a votación mil veces", sin aprobarse en sede parlamentaria porque "no tienen mayoría y no han puesto encima de la mesa medidas de consenso".

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"Por lo tanto, es un titular. No hay un real decreto escrito, no lo tienen", ha reprochado la portavoz parlamentaria, que ha recordado que desde Junts ya registraron una proposición no de ley en abril en el Congreso con un plan de choque por la vivienda y en el que exponían sus condiciones al Ejecutivo para aprobar el decreto.

Entre las medidas, Nogueras ha recordado que Junts defiende la desgravación del alquiler y la hipoteca. Por ello, ha pedido al Gobierno que si quieren aprobar su nuevo decreto de vivienda solo tienen que "copiar y pegar" lo propuesto por su partido pues "el texto legislativo está hecho". No obstante, ha insinuado que el Gobierno ha hecho otro anuncio, como en toda la legislatura, porque "deben estar en campaña electoral".

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