Rusia expande su ofensiva con más ataques contra puertos del sur de Ucrania

Las Fuerzas Armadas de Rusia han vuelto a atacar este viernes con misiles y drones infraestructura portuaria en las localidades de Izmaíl, Nikolaev y Odesa, en el sur de Ucrania, a medida que amplían su ofensiva contra el país tras cuatro años de invasión, según ha informado el Ministerio de Defensa.

Los ataques han tenido lugar durante la noche del jueves al viernes y han afectado a varias naves situadas en los puertos de las citadas ciudades, donde las fuerzas ucranianas "descargan productos de uso militar" y cuentan con "instalaciones de drones".

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Además, las tropas rusas han atacado tanques de combustible en el puerto de Odesa, que ya ha sufrido varios ataques esta misma semana, tal y como ha señalado el Ministerio en un comunicado.

Entre los objetivos alcanzados gracias a las armas de alta precisión rusas en Izmaíl, por otra parte, se encuentra un dique flotante para almacenar y lanzar vehículos submarinos no tripulados.

En los días previos, las fuerzas rusas han atacado también instalaciones similares en Chornomorsk y Odesa, si bien las autoridades ucranianas no se han pronunciado de momento sobre la presencia de víctimas o heridos.