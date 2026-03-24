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La tuberculosis repunta un 8,3% en España: Ceuta, Cataluña, País Vasco y Galicia lideran el aumento de casos

En 2024 se notificaron más de 4.200 nuevas infecciones de tuberculosis

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Una sanitaria revisa la radiografía
Una sanitaria revisa la radiografía de un paciente.

Mientras los casos de tuberculosis se reducen en el mundo, la región europea ve crecer sus diagnósticos y España no es ninguna excepción. El Ministerio de Sanidad ha informado este martes de un aumento del 8,3% de los casos autóctonos de tuberculosis en 2024.

Según el informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), en 2024 se notificaron 4.270 casos autóctonos de tuberculosis, una tasa de 8,8 por cada 100.000 habitantes. Los diagnósticos notificados suponen un repunte en los contagios por tuberculosis, si bien todavía se mantienen por debajo de los niveles registrados en 2015.

Actualmente, la tuberculosis (TB) es la principal causa de muerte en el mundo provocada por un único agente infeccioso. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las infecciones a nivel global han disminuido un 2%, pero en los países de Europa la transmisión se ha reactivado desde la pandemia. En España, el repunte comienza en el año 2022 y desde entonces se ha consolidado una tendencia ascendente.

Tasa de incidencia de tuberculosis
Tasa de incidencia de tuberculosis por comunidades autónomas. (RENAVE)

Ceuta (27,6 casos por cada 100.000 habitantes), Cataluña (14,4), Galicia (11,5) y País Vasco (10,6) son las regiones que más casos registraron en 2024, si bien el mayor aumento desde 2015 se ha localizado en Ceuta, Extremadura, La Rioja y Cataluña, únicas autonomías en las que los casos se han incrementado en la última década. Por el contrario, Melilla (-59,4), Navarra (-51,2) y Galicia (-46,3) han tenido los mayores descensos.

Casi la mitad de los contagiados nacieron fuera de España

De los más de 4.200 casos notificados en 2024, la mayoría correspondían a hombres (64,4%). La mediana de edad fue de 47 años para ellos y de 43 para ellas. Por nacionalidad, 2.070 casos correspondieron a personas nacidas fuera de España. En este grupo, los contagios se concentran en hombres de 25 a 34 años.

Estas personas provenían de 75 países diferentes, pero nueve nacionalidades concentraron el 72,2% de los casos de nacidos fuera de España: Marruecos (424), Perú (216), Colombia (175), Senegal (160), Pakistán (144), Rumanía (137), Bolivia (93), Venezuela (78) y Ecuador (70).

Pese a que sea más frecuente en personas adultas, los casos crecen a mayor ritmo entre los menores de edad. En 2024, se notificaron 269 casos de tuberculosis en niños de menos de 15 años. La tasa de notificación fue ese año de 4,2 por cada 100.000 habitantes, un punto por encima del 2023.

Europa no detecta uno de cada cinco casos

Imagen de microscopio de la
Imagen de microscopio de la bacteria Mycobacterium tuberculosis. (NIAID)

El repunte de casos podría ser mayor al registrado: según un informe de la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), Europa no identifica uno de cada cinco casos de tuberculosis.

El estudio explica que, en 2024, se notificaron 161.569 nuevos casos de tuberculosis diagnosticados en 51 de los 53 países de la Región. Sin embargo, solo se notificaron el 79% de los casos estimados de tuberculosis nuevos y recaídas en la Región Europea de la OMS. Así, muchas personas con tuberculosis no fueron diagnosticadas ni notificadas.

Los problemas de detección se juntan con el tratamiento: la región europea presenta niveles altos de resistencia a los medicamentos. “Cerrar la brecha de detección y abordar la resistencia a los medicamentos no son prioridades paralelas, sino parte de la misma lucha”, apunta el informe.

En España, los datos preliminares de 2024 muestran que el 70,3% de los casos recibieron un tratamiento satisfactorio. No obstante, en un 22,13% de los casos se desconoce el resultado del tratamiento, “un margen de mejora no desdeñable”, según el informe de la RENAVE.

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