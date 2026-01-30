El precio de los seguros de coches sube un 8% en 2025, 73 euros más de media, hasta 975

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El precio de los seguros de coche subió en 2025 un 8 %, lo que supone un incremento promedio de 73 euros por conductor sobre la prima media, hasta los 975,6 euros, según un informe de Kelisto.es.

El documento señala que esta subida se debe a la actualización del baremo de indemnizaciones, la complejidad tecnológica de los vehículos y la estrategia de las aseguradoras para recuperar márgenes de rentabilidad tras la pandemia.

Desde 2022, el precio de los seguros de estos vehículos ha subido más del 52 %, desde los 641 euros.

En 2025, los contratos a todo riesgo, los que más se ha incrementado, tuvieron un encarecimiento del 19,38 %, más de 500 euros anuales; seguido de la modalidad de seguro a terceros básica, que subió un 9,68 % (42 euros más al año).

Por el contrario, el seguro a terceros ampliado, la modalidad más contratada en España, fue un 4,69 % más barata que en 2024, lo que se traduce en 26 euros menos al año de prima.

Desde Kelisto.es han resaltado que "la subida, en cualquier caso, es inferior a la registrada en 2024, del 15 %" y que "en el último trimestre del año, los precios bajaron un 6,45 % con respecto al verano".

Teniendo en cuenta que el 79% de los hogares del país cuenta con una póliza de este tipo, según datos de la patronal Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), el sobrecoste de esta subida para el total de los conductores alcanza los 1.082 millones de euros.

El portal web apunta a que 2026 será un año en el que se vea una "bajada controlada" o un "ligero alivio" en los precios.

El informe recoge que "la evolución dependerá de cuánto hayan saneado sus cuentas las diferentes compañías en este ciclo de subida de precios continua".

Kelisto.es expone que mientras aseguradoras como Mapfre buscarán crecer y ganar clientes, otras como AXA han indicado que necesitan seguir subiendo precios. EFECOM