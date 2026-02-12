Infantino celebra el acuerdo con la Superliga: "El fútbol siempre gana cuando estamos unidos"

Redacción Deportes, 12 feb (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró este jueves el acuerdo que puso fin al proyecto de la Superliga al que llegaron el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, con el del Real Madrid, Florentino Pérez, y el del PSG, Nasser Al-Khelaïfi: "El fútbol gana cuando estamos unidos".

Infantino habló al inicio del 50 congreso de la UEFA que se celebra en Bruselas y alabó el punto de encuentro al que llegaron tanto la UEFA, como el Real Madrid y el PSG para que el fútbol vuelva a unirse.

"Ayer tuvimos grandes noticias sobre el acuerdo entre la UEFA, el Real Madrid y el PSG. Quiero felicitar a Aleksander, Florentino y Nasser por haber llegado a este acuerdo. El fútbol gana cuando estamos unidos", dijo. EFE

"Todos sabemos que vivimos en un mundo dividido. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero hay muchas cosas en las que sí. Y si hay algo en lo que estamos de acuerdo es en el fútbol. Y este año es el primero en el que se juega un Mundial en tres países: Canadá, México y Estados Unidos".

Además, apuntó que por primera vez también habrá 48 selecciones presentes en la Copa del Mundo, "una cuarta parte del planeta jugando" y señaló que cinco o seis mil millones de personas se centrarán en el campeonato.

"Será un símbolo de unidad, paz y solidaridad. Se reunirán todos en un clima de alegría que olvidamos demasiado a menudo. La Copa del Mundo será una fiesta, una celebración que unirá al mundo en paz y felicidad. La aportación de Europa será fundamental para crear parte de esa unidad. Cuento con todos y cada uno de vosotros. Podéis contar conmigo para que este objeto mágico que es el balón llegue a Estados Unidos, México y Canadá.

También resaltó que la mujer debe tener un papel más importante en el mundo del fútbol: "Por supuesto que las necesitamos. Soy un padre orgulloso de cuatro hijas y necesitamos crear oportunidades laborales para las mujeres. Solo podemos aprender de ellas", indicó.

Asimismo, recordó que el congreso de la UEFA se estaba celebrando en Bélgica, un país cuya federación la dirige una mujer "brillante", Pascale Van Damme, de la quien afirmó que "está haciendo un gran trabajo".

"Deberíamos apoyar a más mujeres en las posiciones del fútbol. Necesitamos más entrenadoras en equipos femeninos. Es otro debate que tendremos que tener en algún momento. Hay excelentes entrenadores y lo hemos visto en la última Eurocopa se Suiza. El fútbol femenino es fantástico y saludable. También habrá un Mundial fantástico en Brasil. Tengo ganas de ver a todas allí".

Por último, destacó que el papel de la juventud también es clave en el mundo del fútbol actual y aseguró que hay que trabajar en el desarrollo del fútbol en los niños.