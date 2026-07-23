Riesgo de reventones térmicos en Elche: llegarán vientos de más de 100 km/h a la provincia de Alicante y en algunos puntos se alcanzarán los 43 grados

Termómetro marcando los 42 grados. (Europa Press)

La MeteoElx, una red meteorológica que observa en tiempo real Elche y otras localidades de la zona, ha advertido de los peligros de la jornada en la ciudad alicantina. Su responsable, Bruno Santandreu, ha explicado en Hoy por Hoy Elche, programa de Cadena Ser, la situación a la que se enfrenta hoy.

El meteorólogo ha afirmado que existe un “riesgo real” por altas temperaturas y la posibilidad de reventones térmicos durante la tarde, un fenómeno que podría generar rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora.

Aunque las temperaturas más extremas se esperan en el interior de la comarca, donde los termómetros podrían alcanzar los 42 o 43 grados, en Elche también se prevé una jornada sofocante, con máximas cercanas a los 39 grados. Sin embargo, Santandreu ha insistido en que el principal riesgo no será únicamente el calor, sino el brusco cambio de las condiciones atmosféricas durante la tarde.

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Según ha explicado, el momento más delicado llegará a partir de las 16:00 horas, cuando la entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera podría favorecer la formación de tormentas y desencadenar intensas rachas de viento, capaces de superar los 100 kilómetros por hora.

Las recomendaciones para afrontar este fenómeno

Ante esta situación, el meteorólogo ha recomendado limitar los desplazamientos a los imprescindibles, permanecer en lugares seguros y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Asimismo, ha recordado que la AEMET solo activa el aviso rojo en situaciones excepcionales, por lo que ha pedido a la población que no reste importancia al episodio previsto. Aunque se espera que las condiciones más adversas remitan durante el fin de semana, los avisos por fenómenos meteorológicos continuarán activos en los próximos días.

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Qué es un reventón térmico

Un reventón térmico es un fenómeno meteorológico que se produce cuando una corriente de aire frío desciende bruscamente desde una tormenta y, al alcanzar el suelo, se expande a gran velocidad en todas las direcciones.

Este proceso puede generar rachas de viento muy intensas en pocos minutos, capaces de derribar árboles, dañar mobiliario urbano o dificultar la circulación. Aunque suele estar asociado a tormentas, también puede producirse con escasas precipitaciones, especialmente durante episodios de calor intenso como el previsto en gran parte de España. En estos casos, el cambio de las condiciones meteorológicas es muy rápido y puede sorprender a la población.

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Qué implica un aviso rojo de la AEMET

El aviso rojo es el nivel más alto de alerta que puede activar la Agencia Estatal de Meteorología y se reserva para situaciones de riesgo meteorológico extremo. Se emite cuando se esperan fenómenos con una elevada probabilidad de provocar daños importantes y poner en peligro a la población o las infraestructuras.

Ante este tipo de avisos, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, suspender actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales. También es aconsejable asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y seguir las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencia.

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