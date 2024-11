Lucía Pombo, sobre el conflicto familiar que azota a los Pombo: “Hemos tocado solo un poquito del problema, pero es bastante mayor”

Lucía Pombo en los Premios Vanitatis. (Helena Margarit Cortadellas)

Las hermanas Pombo se han convertido en las nuevas Kardashians en nuestro país. El pasado 25 de octubre estrenaron la tercera temporada de su reality en Prime Video, la cual ha sido todo un éxito y nos ha mostrado un parte más íntima y real de una familia que no deja de crecer. Sin embargo, el momento que más ha dado de qué hablar ocurre cuando María Pombo hace alusión a que lo mejor es “no hacer negocios ni con hermanos ni con amigos”, debido al conflicto que viven actualmente con sus primas.

La familia se encuentra totalmente dividida y, aunque en el documental no profundizan en esta disputa, sí que dan a entender que todo viene provocado por los negocios de su padre, Papín, con su hermano. A raíz de esto, Blanca Pombo, su prima, publicó hace unos días en Instagram que no compartitía lo sucedido: “No pensaba subir nada al respecto, pero dada la situación he decidido que sí. Debido a todos los mensajes que he recibido, quiero aclarar que como en el resto de ocasiones, yo nunca voy a comentar nada al respecto de estos temas, los trato en casa y con mi familia, que es como considero que debo hacerlo”.

El pasado martes 29 de octubre, las hermanas fueron reconocidas en los Premios Mujeres y Hombres del Año de la revista Vanitatis, e Infobae España pudo hablar con la mayor de ellas, Lucía Pombo, sobre los conflictos y buenas noticias que han llegado este 2024. Entre ellas el recibimiento de esta nueva temporada, que ha sido mucho mayor por parte de los fans. Ante esto, la piloto ha reconocido que es la misma sensación que han tenido ellas: “Creo que las expectativas se han superado. Es decir, yo no me esperaba tan buen recibimiento. Creo que la gente le ha gustado mucho”.

Lucía Pombo y Álvaro López Huerta en los Premios Vanitatis. (Helena Margarit Cortadellas)

No obstante, la influencer ha confesado que esta cercanía por parte de las cámaras, durante ya tres años, ha provocado que cada vez sean más familiares con ellas y se sientan más cómodas para compartir ciertos temas: “Una vez que te ves en cámara te das cuenta de que efectivamente se es más natural y las cámaras se disipan más. Además, ya no eres consciente de ellas”.

La familia Pombo ha conseguido en muy poco tiempo un fenómeno no antes visto en nuestro país. Han creado un festival, el Suavefest, tienen un docureality y, además, son portada de revista varias veces en el año. Por lo que queda preguntarse qué más podríamos ver de ellas. “Yo la verdad es que yo no sé porque yo ya estoy plena de felicidad, entonces no sé qué más nos faltaría. Alguien me dijo que tal vez una película docureality, pero creo que no, que con esto nos sobra y nos basta”, comentó la aviadora.

En cuanto a los proyectos que hay en mente para el próximo 2025, la joven respondió: “Tengo infinitos proyectos personales, me encantaría conseguir muchas cosas. En cuanto a retos laborales, en redes sociales quiero seguir creciendo, y como piloto me gustaría cambiar de avión y hacer cosas nuevas”. Pero, dentro de estos nuevos proyectos también se encuentra continuar con Pombo en Prime Video, ya que en el evento se pudo ver a las cámaras rondando a sus protagonistas. “La cuarta temporada ya está filmada y casi terminada de grabar. Y luego, si sale una quinta, pues ojalá”, confesó la creadora de contenido.

María Pombo en 'POMBO' (PRIME VIDEO)

“¿Acaso no hay problemas en todas las familias?”

Otra de las grandes alegrías que ha tenido este 2024 ha sido el nacimiento de las mellizas María y Candela, fruto del matrimonio de Marta y Luis Zamalloa, quien ya tenían a la pequeña Matilda de dos años. “Las dos están muy bien, gracias a dios y son las dos buenísimas. Igual que Matilda era una llorica, estas dos niñas son santas. Son perfectas”, reconoció emocionada Lucía. Sin embargo, en todas partes se cuecen habas y, aunque la influencer no quiso profundizar mucho sobre los conflictos familiares, sí que admitió que actualmente viven un problema en el hogar.

“¿Acaso no hay problemas en todas las familias? Lo que pasa es que la nuestra es más pública, pero hay problemas en todos lados. Hay veces que te llevas decepciones de ciertas personas y, en realidad, hemos tocado solo un poquito del problema. Pero el problema es bastante mayor”. No obstante, ha confirmado que en la próxima temporada no volverán a tocar el tema: “La intención no es hacer daño con esto, sino un poco hacer ver a la gente que esto es una familia normal y que todo el mundo tiene sus problemas y que no todo es rosa. Pero no, nuestra intención no es hacer daño”.