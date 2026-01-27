España

Lucía Pombo confirma que está embarazada de su primer hijo junto a Álvaro López Huerta: “Más que preparados”

La mayor de las Pombo ha compartido la feliz noticia en sus redes sociales, donde ha mostrado el momento exacto en el que conoció la noticia

Lucía Pombo y Álvaro López
Lucía Pombo y Álvaro López en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @luciapombo)

La familia Pombo ha comenzado la semana con una noticia que lo ha cambiado todo. Lucía Pombo, la mayor de las hermanas, ha anunciado este lunes 26 de enero que está esperando su primer hijo junto a su marido, Álvaro López Huerta. Una noticia tan emocionante como inesperada que ha llenado de emoción a su entorno y, por supuesto, a sus seguidores.

La piloto y creadora de contenido ha compartido la feliz noticia a través de sus redes sociales con un vídeo especialmente cuidado y cargado de simbolismo. En él, Lucía y Álvaro han recopilado algunos de los momentos más especiales de su historia juntos hasta llegar al instante más importante: la reacción de ambos al descubrir que iban a convertirse en padres. “Más que preparados”, han escrito junto a las imágenes, una frase sencilla que resume a la perfección el momento vital que están atravesando.

El anuncio ha sorprendido especialmente porque Lucía siempre ha hablado con mucha honestidad sobre sus dudas respecto a la maternidad. En más de una ocasión ha confesado que no era un tema que tuviera claro ni una prioridad en su vida. “Ese temor a mí me agobia por el resto del mundo”, llegó a explicar en una conversación reciente, reconociendo la presión externa que había sentido en torno a este asunto. “Yo tengo un pensamiento los lunes y los martes, los miércoles no… y así”, comentaba con naturalidad, dejando claro que su proceso había sido cambiante y muy personal.

Momento en el que Lucía
Momento en el que Lucía Pombo descubre que está embarazada. (Instagram @luciapombo)

Por eso, la noticia ha tenido todavía más impacto: porque ha llegado desde un lugar de calma y de decisión propia. Lucía nunca se había cerrado del todo a la idea de ser madre, pero siempre había insistido en que, si ocurría, sería sin forzar los tiempos. “Si viene, bendito sea”, llegó a decir. Y finalmente, ha llegado.

Las reacciones no se han hecho esperar. Sus hermanas, María y Marta Pombo, se han mostrado completamente emocionadas. “Estamos ready”, ha escrito María, dejando claro que la familia está más que preparada para recibir a un nuevo miembro. Marta, por su parte, ha confesado que se trata de “la mejor noticia con la que acabar el día” y ha celebrado con entusiasmo su estreno como tía por parte de Lucía: “¡Por fin! Tenemos tantas, tantas, tantas ganas”. También Luis Zamalloa, marido de Marta, ha querido sumarse a la alegría con un mensaje lleno de emoción.

Lucía Pombo junto a su
Lucía Pombo junto a su marido Álvaro López Huertas, en redes sociales (Instagram/ @lopezhuerta)

Pero si ha habido una reacción especialmente esperada, ha sido la de Álvaro López Huerta. En los comentarios del vídeo ha escrito: “¡Qué ganas! ¡Te quiero, mi luciérnagas!”, y en las imágenes se ha podido ver el abrazo cargado de emoción con el que ambos han celebrado la noticia. Una escena íntima que ha reflejado la enorme complicidad que existe entre ellos.

Álvaro nunca ha escondido su deseo de formar una familia. En distintas entrevistas y charlas públicas ha confesado que la idea de ser padre le hacía mucha ilusión y que siempre había respetado los tiempos y las dudas de su mujer. “Yo ya tendría tres hijos y hasta tendría los nombres”, llegó a decir entre risas en un pódcast, reconociendo que Lucía necesitaba vivir el proceso a su manera.

Vídeo de María Pombo aclarando cómo se hicieron sus fotografías en la playa junto a Pablo Castellano. (TikTok)

Ahora, ese momento ha llegado y lo ha hecho en uno de los mejores momentos de la pareja. Con agendas exigentes, pero una relación sólida, ambos han demostrado que están preparados para iniciar esta nueva etapa.

