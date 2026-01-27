La casa de Lucía Pombo en una de las mejores zonas de Madrid: grandes ventanales, estilo vintage y colores neutros

La casa de Lucía Pombo y Álvaro López (INFOBAE ESPAÑA).

La familia Pombo está de enhorabuena, Lucía Pombo y Álvaro López-Huerta esperan su primer hijo. La pareja compartía su emoción a través de un vídeo en el que mostraban cómo descubrieron el positivo, asegurando estar “más que preparados” para la llegada del bebé. Aunque no han confirmado la semana exacta de gestación, todo apunta a que superaron el primer trimestre, lo que situaría el nacimiento para los meses de verano. Y, con este nuevo capítulo en mente, la pareja estaría ultimando los detalles para esta nueva etapa en su vida, incluida la mudanza a un hogar más espacioso en Madrid.

Hace unos meses, Lucía y Álvaro se trasladaron a un inmueble ubicado en el noroeste de la capital, concretamente en el distrito de Hortaleza. La elección del piso no fue casual: cuenta con tres habitaciones y dos baños, un tamaño que garantiza comodidad tanto para la pareja como para la futura llegada del bebé. Además, la vivienda posee grandes ventanales que permiten la entrada de abundante luz natural, creando estancias amplias y acogedoras.

La casa de Lucía Pombo y Álvaro López en Madrid (INSTAGRAM).

Hortaleza se ha convertido en un lugar estratégico para la familia. Y es que, la cercanía con familiares, como la hermana de Lucía, Marta, sus suegros y su círculo de amistades, también influyó en la decisión, aunque María reside en La Moraleja, a las afueras de Madrid. No obstante, este barrio residencial es muy tranquilo, con parques y zonas verdes, y con buena comunicación con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Este último detalle es especialmente relevante para Lucía, quien ejerce como piloto comercial y debe desplazarse frecuentemente por motivos laborales. Sin embargo, su embarazo probablemente modificará su rutina profesional, ya que es habitual que las mujeres en gestación reduzcan o suspendan los vuelos para evitar riesgos de presión, radiación o estrés.

La casa de Lucía Pombo y Álvaro López en Madrid (INSTAGRAM).

El piso que ahora habitan refleja el estilo de vida y la personalidad de ambos. La zona principal combina salón, comedor y cocina en un mismo espacio, favoreciendo la amplitud y la luminosidad. Los muebles son sencillos y funcionales, con colores neutros como blanco, gris y madera clara, mezclando piezas modernas con detalles vintage y naturales. La cocina, dominada por tonos claros y equipada con electrodomésticos minimalistas, es el espacio favorito de Álvaro. “Yo no cocino, pero Álvaro cocina mucho. Tiene su colección de cuchillos... Yo siempre le acompaño, pero desde el otro lado. La cocina es suya“, comentó la influencer en un video en redes sociales.

La casa de Lucía Pombo y Álvaro López en Madrid (INSTAGRAM).

La decoración de la casa está llena de elementos personales y recuerdos. Un bonsái ocupa un lugar destacado en la mesa del comedor, mientras que cuadros y fotografías adornan las paredes, incluyendo piezas que recuerdan a la residencia familiar en Cantabria que comparten con el padre y Marta Pombo. "Tenemos velas por todos lados. Debajo de la tele solemos tener entre diez y quince velitas...“, explicaba la influencer en el video.

Una casa lista para ser una familia

Las habitaciones están pensadas para el confort y la practicidad. El dormitorio principal cuenta con una cama adaptada a los gustos de ambos, mantas de colores suaves y detalles personales, como fotografías de familia y figuras decorativas. La segunda habitación se destina a invitados, equipada con mobiliario cómodo y varios detalles que la hacen acogedora. Por último, la tercera habitación será transformada próximamente en la habitación del bebé: “La razón por la que nos mudamos aquí“, afirmaron.

La casa de Lucía Pombo y Álvaro López en Madrid (INSTAGRAM).