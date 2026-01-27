España

La casa de Lucía Pombo en una de las mejores zonas de Madrid: grandes ventanales, estilo vintage y colores neutros

La pareja, que en unos meses se convertirá en papás, vive muy cerca de su familia en uno de los barrios más exclusivos de la capital

Guardar
La casa de Lucía Pombo
La casa de Lucía Pombo y Álvaro López (INFOBAE ESPAÑA).

La familia Pombo está de enhorabuena, Lucía Pombo y Álvaro López-Huerta esperan su primer hijo. La pareja compartía su emoción a través de un vídeo en el que mostraban cómo descubrieron el positivo, asegurando estar “más que preparados” para la llegada del bebé. Aunque no han confirmado la semana exacta de gestación, todo apunta a que superaron el primer trimestre, lo que situaría el nacimiento para los meses de verano. Y, con este nuevo capítulo en mente, la pareja estaría ultimando los detalles para esta nueva etapa en su vida, incluida la mudanza a un hogar más espacioso en Madrid.

Hace unos meses, Lucía y Álvaro se trasladaron a un inmueble ubicado en el noroeste de la capital, concretamente en el distrito de Hortaleza. La elección del piso no fue casual: cuenta con tres habitaciones y dos baños, un tamaño que garantiza comodidad tanto para la pareja como para la futura llegada del bebé. Además, la vivienda posee grandes ventanales que permiten la entrada de abundante luz natural, creando estancias amplias y acogedoras.

La casa de Lucía Pombo
La casa de Lucía Pombo y Álvaro López en Madrid (INSTAGRAM).

Hortaleza se ha convertido en un lugar estratégico para la familia. Y es que, la cercanía con familiares, como la hermana de Lucía, Marta, sus suegros y su círculo de amistades, también influyó en la decisión, aunque María reside en La Moraleja, a las afueras de Madrid. No obstante, este barrio residencial es muy tranquilo, con parques y zonas verdes, y con buena comunicación con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Este último detalle es especialmente relevante para Lucía, quien ejerce como piloto comercial y debe desplazarse frecuentemente por motivos laborales. Sin embargo, su embarazo probablemente modificará su rutina profesional, ya que es habitual que las mujeres en gestación reduzcan o suspendan los vuelos para evitar riesgos de presión, radiación o estrés.

La casa de Lucía Pombo
La casa de Lucía Pombo y Álvaro López en Madrid (INSTAGRAM).

El piso que ahora habitan refleja el estilo de vida y la personalidad de ambos. La zona principal combina salón, comedor y cocina en un mismo espacio, favoreciendo la amplitud y la luminosidad. Los muebles son sencillos y funcionales, con colores neutros como blanco, gris y madera clara, mezclando piezas modernas con detalles vintage y naturales. La cocina, dominada por tonos claros y equipada con electrodomésticos minimalistas, es el espacio favorito de Álvaro. “Yo no cocino, pero Álvaro cocina mucho. Tiene su colección de cuchillos... Yo siempre le acompaño, pero desde el otro lado. La cocina es suya“, comentó la influencer en un video en redes sociales.

La casa de Lucía Pombo
La casa de Lucía Pombo y Álvaro López en Madrid (INSTAGRAM).

La decoración de la casa está llena de elementos personales y recuerdos. Un bonsái ocupa un lugar destacado en la mesa del comedor, mientras que cuadros y fotografías adornan las paredes, incluyendo piezas que recuerdan a la residencia familiar en Cantabria que comparten con el padre y Marta Pombo. "Tenemos velas por todos lados. Debajo de la tele solemos tener entre diez y quince velitas...“, explicaba la influencer en el video.

Una casa lista para ser una familia

Las habitaciones están pensadas para el confort y la practicidad. El dormitorio principal cuenta con una cama adaptada a los gustos de ambos, mantas de colores suaves y detalles personales, como fotografías de familia y figuras decorativas. La segunda habitación se destina a invitados, equipada con mobiliario cómodo y varios detalles que la hacen acogedora. Por último, la tercera habitación será transformada próximamente en la habitación del bebé: “La razón por la que nos mudamos aquí“, afirmaron.

La casa de Lucía Pombo
La casa de Lucía Pombo y Álvaro López en Madrid (INSTAGRAM).

Temas Relacionados

Lucía PomboCasa de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

Un total de 20 personas continúan hospitalizadas en diferentes centros de Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Última hora del accidente de

El Gobierno anuncia ayudas por 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes de Aldamuz y Gelida

Los familiares de fallecidos recibirán una indemnización de 210.000 euros, según ha adelantado el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la aprobación de un decreto de medidas urgentes

El Gobierno anuncia ayudas por

Un hospital valenciano indemniza a un paciente por confundir su tumor con un orzuelo

El centro reconoce la mala praxis y abonará 70.000 euros al afectado

Un hospital valenciano indemniza a

Juan Carlos I no estuvo en el funeral de Irene de Grecia, pero sí habría acudido a una exclusiva celebración en Suiza

El rey emérito fue el gran ausente al último adiós de su cuñada, pero habría sido visto esos mismos días en una fiesta privada en Ginebra

Juan Carlos I no estuvo

Confirman el despido de un director de un colegio de Pamplona por difundir a los medios las notas de los 11 mejores alumnos con errores en las medias

La Sala también aprecia otros incumplimientos relevantes desde la incorporación del demandante, como la falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro de Cooperativas

Confirman el despido de un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

Confirman el despido de un director de un colegio de Pamplona por difundir a los medios las notas de los 11 mejores alumnos con errores en las medias

El Ayuntamiento de Madrid rechaza retirar el titulo de hijo predilecto a Julio Iglesias porque “requiere de una condena firme”

Nueva regulación para migrantes: Podemos asegura que si no pueden aportar un certificado de penales valdrá con una declaración responsable

Ni Sánchez ni Puente: Montero representará al Gobierno en la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

ECONOMÍA

El Gobierno anuncia ayudas por

El Gobierno anuncia ayudas por 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes de Aldamuz y Gelida

Tarifa de la luz en España este 28 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

El Gobierno destina 300 millones de euros a ayudas públicas para caseros por impagos del alquiler

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur