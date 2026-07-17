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Así ha cambiado la relación de Iker Casillas y Sara Carbonero 16 años después de su mítico beso en el Mundial de 2010: de su vida en Portugal al inesperado divorcio

La pareja tomó caminos separados, aunque siguen estando unidos por sus dos hijos

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Una captura de vídeo del beso de Iker Casillas y Sara Carbonero
Se cumplen 16 años del beso de Sara Carbonero con Iker Casillas. (LAgencia/The Grosby Group)

El 11 de julio de 2010, una imagen se grabó en la memoria colectiva y permanece a día de hoy: el beso entre Iker Casillas y Sara Carbonero en plena celebración del título mundial de la selección española. Aunque ahora pertenecen al pasado, la estrella se puede conseguir de nuevo este domingo en Nueva York.

El instante, emitido en directo tras la histórica victoria ante Países Bajos en Johannesburgo, trascendió lo deportivo y se convirtió en un fenómeno viral. La escena, espontánea y cargada de emoción, mostró al capitán de la selección y a la periodista en un gesto que mezclaba euforia, alivio y afecto tras la victoria.

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Aquel beso selló públicamente una relación que ya despertaba interés mediático, pero que desde ese momento quedó asociada para siempre al mayor logro futbolístico de España. El país entero celebraba la copa y, al mismo tiempo, asistía en directo al nacimiento de una de las parejas más reconocidas de la década. La historia de Casillas y Carbonero se tejió entre éxitos profesionales, exposición pública y una vida familiar que se fue consolidando ante los ojos de millones de espectadores.

Dieciséis años después, y este fin de semana más que nunca, ese momento sigue siendo referencia obligada de aquella victoria. Victoria muy parecida al camino que lleva ahora la selección de 2026. La vida de ambos protagonistas, sin embargo, ha cambiado de manera profunda. Su historia, lejos de anclarse en la postal idílica del Mundial, transitó por etapas de felicidad, adversidad y, finalmente, caminos separados, aunque siempre unidos por el bienestar de sus hijos.

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La pareja tomó caminos separados, aunque siguen estando unidos. (Europa Press)
La pareja tomó caminos separados, aunque siguen estando unidos. (Europa Press)

Del beso viral a formar una familia

El Mundial de 2010 no solo catapultó a España al selecto grupo de campeones del mundo, sino que también marcó el inicio público de la relación entre su capitán y la periodista. Tras la gesta en Sudáfrica, la pareja consolidó su vínculo, manteniéndose en el centro de la atención mediática. La relación avanzó con paso firme: en enero de 2014 nació su primer hijo, Martín, y dos años después, el 20 de marzo de 2016, se casaron en secreto en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación
Iker Casillas y Sara Carbonero formaron una familia y vivieron en Portugal. (IG: ikercasillas)

Carbonero ya estaba embarazada cuando celebraron su matrimonio y en junio de 2016 nació su segundo hijo, Lucas. Ese mismo año, la vida profesional de Casillas llevó a la pareja a mudarse a Portugal, tras su fichaje por el Oporto. En tierras lusas, la familia disfrutó de una etapa tranquila, alejada del foco español, aunque sin perder la atención pública que generaba cada movimiento de ambos.

La vida familiar y profesional de la pareja parecía avanzar en armonía. La imagen de éxito acompañaba a Casillas y Carbonero, quienes compartían momentos de su vida en común y el crecimiento de sus hijos, siempre bajo la mirada de los medios y de una audiencia que seguía con interés su evolución.

Los problemas de salud y la ruptura

A pesar de la imagen de estabilidad, en 2019 la pareja enfrentó uno de los periodos más complejos de su historia. El 1 de mayo, mientras entrenaba con el Oporto, Iker Casillas sufrió un infarto agudo de miocardio que puso en vilo su carrera y su vida. Apenas tres semanas más tarde, el 21 de mayo, Sara Carbonero comunicó que había sido intervenida por un cáncer. Dos golpes casi consecutivos que sacudieron los cimientos familiares y pusieron a prueba la fortaleza de la pareja.

Así ha sido la relación sentimental de Iker Casillas y Sara Carbonero. (EUROPA PRESS)
Así ha sido la relación sentimental de Iker Casillas y Sara Carbonero. (EUROPA PRESS)

Las dificultades de salud no solo afectaron a nivel personal, sino que también influyeron en la dinámica diaria y en la relación. Según el propio Casillas, la distancia generada por las obligaciones y los traslados fue un factor relevante: “Al estar de un lado a otro, igual no he estado lo que tendría que haber estado al lado de Sara”, reconoció en una entrevista previa a la separación.

El desgaste se hizo patente y, tras una década juntos, el 12 de marzo de 2021 ambos anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto en Instagram. El divorcio se formalizó en abril de ese mismo año, en términos cordiales y de mutuo acuerdo, centrando sus esfuerzos en el bienestar de sus hijos, Martín y Lucas. El exportero, retirado de la actividad profesional desde 2020, continuó pendiente de la salud de Carbonero y la apoyó en momentos difíciles, como la reciente pérdida de su madre.

La actualidad y la pareja de Sara Carbonero

Tras la disolución del matrimonio, cada uno de los protagonistas tomó rumbos distintos, aunque han mantenido una relación cordial basada en la coparentalidad. Carbonero, tras superar su enfermedad y afrontar la muerte de su madre en abril de 2026, ha rehecho su vida sentimental junto a Jota Cabrera, empresario canario. La periodista ha optado por reconstruir su día a día en España y preservar la estabilidad de sus hijos, quienes siguen siendo el centro de sus prioridades.

Las periodistas y empresarias Sara Carbonero e Isabel Jiménez revelan cómo gestionan su marca de moda, 'Slowlove'. Explican las decisiones más serias que tuvieron que tomar para hacer crecer el negocio y cómo mantienen la esencia creativa del proyecto.

Por su parte, Iker Casillas ha permanecido bajo la lupa mediática, tanto por su retirada definitiva del fútbol como por episodios de su vida personal que han generado atención pública. A lo largo de estos años, ha protagonizado titulares por polémicas en redes sociales, rumores de nuevas relaciones, incluida una supuesta cita con la modelo y actriz Irene Esser, y una demanda millonaria contra su exequipo derivada del infarto sufrido en 2019.

A pesar de que los caminos de Casillas y Carbonero se han separado, el beso de Sudáfrica sigue siendo una de las escenas más reconocidas del deporte español. Ese gesto espontáneo y mediático, ocurrido hace dieciséis años, permanece como testigo de una era de felicidad, triunfo y exposición pública que marcó a toda una generación.

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