Quién es quién en la familia de Lamine Yamal: su padre Mounir, su tío panadero y su hermano Keyne

‘Kubala’, coordinador del equipo en el que empezó Lamine Yamal: “En seis años será Balón de Oro”.

Lamine Yamal se ha convertido en uno de los imprescindibles de la Selección española de fútbol. Y es que, con su despliegue de destreza y su juventud, se ha coronado como el futbolista más joven en disputar la competición y se llevó el trofeo de Mejor Jugador Joven a casa. Sin embargo, su gran talento no le ha llovido del cielo y desde pequeño su familia ha tenido que hacer grandes sacrificios para que él llegara tan alto.

Lamine Yamal Nasraoui y Ebana nació en Esplugas de Llobregat, Barcelona, en 2007. Hijo de Mounir Nasraoui, su padre, marroquí, y Sheila Ebana, su madre, de Guinea Ecuatorial. Ambos se conocieron en Barcelona y tuvieron a su primer hijo cuando ella tenía 16 y él 21. Criado en el barrio de Rocafonda, en Mataró, cuyo código postal es 304 (algo que el jugador dibuja con sus dedos siempre que marca un gol), más tarde se desplazó a Granollers.

Su tío Abdul y su primo Moha

Sin embargo, gran parte de su familia sigue residiendo en Rocafonda. Allí, su tío Abdul tiene un negocio: Panadería Arábica, el cual abrió las puertas hace unos meses para Infobae España. “Tenemos un cartel con una foto suya, luego otro pequeñito en el que pone el día en el que debutó (con el FC Barcelona) y el minuto y el segundo. También tenemos aquí bastantes trofeos que ganó de pequeño”, explicó su primo Moha.

Y es que fuera del campo ha conseguido crear una familia que está de lo más orgullosa, y a pesar de que cada vez es menos común verlo por allí, comprenden que se debe al gran esfuerzo y dedicación que ha puesto en su carrera: “Un fin de semana, un día festivo… Viene a ver a su abuela, sus primos, su tío, viene aquí a visitarme a la panadería”, explicó su tío. Tanto es así, que de vez en cuando le ayudaba en el negocio, aunque “ahora no me ayuda tanto, está muy complicado. No tiene tiempo ahora”.

Su padre Munir

El joven ha visto desde muy pequeño los grandes esfuerzos que han hecho sus vecinos y seres queridos por salir adelante. Por eso mismo, se indignaron mucho cuando en Vox calificaron su barrio de un “estercolero multicultural”. Su propio padre se enfrentó a unos apoderados del partido que situaron una carpa frente a uno de los colegios de Rocafonda.

Lamine Yamal junto a su padre y su hermano en la final de la Eurocopa (Angelika Warmuth, REUTERS)

El 16 de mayo de 2023, Munir Nasraoui arrojó huevos a la carpa y defendió su derecho a ser español: “Aquel día mi hijo estaba viajando con la Selección Española hacia Hungría para representar a este país y estas personas se pusieron al lado de un colegio público donde hay todo tipo de razas”, explicó ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Mataró.

En la sede judicial, el hombre criticó el odio que quiere sembrar el partido de Santiago Abascal y argumentó que él es tan español como cualquiera: “Mi madre ha cotizado aquí 50 años y mi abuelo fue militar aquí”. Y es que para ellos el barrio es mucho más que su lugar de residencia: “Este barrio es el mejor del mundo y el mejor de España porque todos somos iguales y nos queremos todos”.

Su hermano Keyne

Actualmente, sus padres están separados y su madre ha rehecho su vida. Gracias a ello, le ha podido dar a Lamine una de sus nuevas ilusiones: su hermano Keyne. Nacido el 6 de septiembre de 2022, se ha convertido en uno de los apoyos del futbolista desde la grada. De hecho, una de las imágenes más tiernas de la noche ocurrió cuando Yamal se abrazó con su hermano en el campo en el césped después de ganar la copa.

El español Lamine Yamal celebra después de ganar la Eurocopa 2024 (REUTERS/Angelika Warmuth)