Carolina Yuste y Héctor Bellerín, pareja sorpresa del verano: el beso que confirma su romance

Carolina Yuste y Héctor Bellerín en un fotomontaje.

Nueva pareja en el mundo del fútbol y la cultura. La revista Semana ha revelado este miércoles que Carolina Yuste y Héctor Bellerín están viviendo un romance, convirtiéndose de inmediato en una de las sorpresas del verano. Las imágenes, que muestran a la actriz y al futbolista en actitud muy cariñosa, han desatado el interés mediático por una relación que hasta ahora había pasado completamente desapercibida.

La publicación describe la historia como una “apasionada relación”, apoyándose en una secuencia de fotografías que captan una cita de lo más completa: escalada por la mañana en un rocódromo, paseo relajado por la ciudad y, finalmente, un momento íntimo en un parque donde ambos se funden en un beso que confirma la conexión entre ellos. Gestos de complicidad, risas y un ambiente distendido que deja claro que la pareja atraviesa un momento muy especial.

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La actriz Carolina Yuste posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, a 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

Carolina Yuste, de 34 años, es una de las actrices más aclamadas de su generación. Ganadora de dos premios Goya —mejor actriz de reparto por Carmen y Lola y mejor actriz protagonista por La infiltrada—, siempre ha sido muy discreta con su vida privada. Hasta ahora, apenas se le conocía públicamente una relación anterior con el actor Jaime Lorente. Su nueva ilusión ha despertado una enorme curiosidad, especialmente porque la intérprete suele mantener su intimidad lejos del foco mediático.

En el caso de Héctor Bellerín, de 31 años, tampoco había trascendido demasiado sobre su vida sentimental. Su última relación conocida fue con Elena Egea, una joven universitaria y trabajadora social. El futbolista, defensa del Real Betis, es uno de los jugadores más queridos por la afición verdiblanca, no solo por su trayectoria deportiva —formado en el FC Barcelona y con una larga etapa en el Arsenal— sino también por su compromiso social. La igualdad de género, la lucha contra la homofobia en el deporte, la salud mental y su interés por la literatura son causas que defiende públicamente y que, según Semana, comparte con Carolina Yuste.

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La conexión entre ambos podría haber comenzado antes de que las cámaras los captaran juntos. En mayo, Bellerín asistió a uno de los actos de presentación de la primera novela de Yuste, Toda mi violencia es tuya, en Sevilla. En aquel momento, su presencia pasó desapercibida, pero dos meses después cobra un significado completamente distinto. La actriz y el futbolista conversaron sobre el libro en un encuentro organizado por el Centro Andaluz de las Letras, una aparición conjunta que ahora parece ser el primer indicio de su relación.

Además de su faceta deportiva, Bellerín es una figura muy vinculada al mundo de la moda. Ha desfilado para Louis Vuitton y su estilo lo ha convertido en uno de los futbolistas más influyentes fuera del terreno de juego. Un perfil que encaja con la sensibilidad artística de Yuste, que encadena proyectos en cine, literatura y activismo cultural.

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Carolina Yuste presentó su primera novela, junto a Héctor Bellerín el pasado mes de mayo en Sevilla. (TikTok)

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre su relación, pero las imágenes hablan por sí solas: besos, complicidad y un día compartido que confirma que entre ellos hay algo más que amistad. La pareja sorpresa del verano ya está aquí, y solo el tiempo dirá cómo evoluciona esta historia que une a una de las actrices del momento con uno de los futbolistas más comprometidos de la liga.