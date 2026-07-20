Espana agencias

Sánchez regala al presidente de Argelia una camiseta de la selección con su nombre

Guardar
Google icon
Imagen JMYRBVPVMZC2NI3INQZ53N33KQ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regalado al presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, una camiseta roja de la selección española serigrafiada con su nombre y con el número 26 en el encuentro que ambos han mantenido este lunes en el Palacio de El Mouradia, en Argel, según han informado fuentes gubernamentales.

A su llegada, en la que ha sido recibido con honores en el palacio presidencial, Tebune ha saludado a Sánchez y le ha dado la enhorabuena tras ganar España el Mundial de fútbol frente a Argentina por 1-0 este domingo en Nueva York.

PUBLICIDAD

Sánchez, que ha tenido que ajustar su agenda en Argel al volar directamente desde Estados Unidos y llegar con cierto retraso, tiene previsto recibir esta tarde en el Palacio de la Moncloa a la selección, que previamente acudirá al Palacio de la Zarzuela, donde les recibirán los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, quienes también estuvieron presentes la víspera en la consecución del segundo Mundial para España.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

David Lucas anunció hace 20 días que suspendía toda su actividad para seguir un tratamiento oncológico.

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

La prensa internacional se rinde ante los reyes y sus hijas en la final del Mundial 2026: “Fue especialmente emotivo”

Los medios expertos en realeza no han dejado pasar la oportunidad de comentar sobre la actitud de la familia real en la celebración de la final del Mundial 2026 contra Argentina

La prensa internacional se rinde ante los reyes y sus hijas en la final del Mundial 2026: “Fue especialmente emotivo”

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

Ser propietario de una vivienda no implica ser dueño de todo lo que aparece dentro del terreno

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

Salsa tonkatsu: la receta japonesa más fácil y rica para acompañar carnes empanadas

Con solo tres ingredientes podremos montar esta riquísima salsa asiática, que normalmente se sirve junto con el clásico ‘tonkatsu’ japonés

Salsa tonkatsu: la receta japonesa más fácil y rica para acompañar carnes empanadas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 julio

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

ECONOMÍA

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

Ya pagamos hipotecas 15.500 euros más caras que el año pasado: el préstamo medio en España roza los 175.000 euros

DEPORTES

La celebración España, en directo | La Selección ya vuela a Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del Mundial

La celebración España, en directo | La Selección ya vuela a Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del Mundial

La selección española aterrizará en Madrid con una hora de retraso

El vuelo de Iberia que lleva a bordo a los campeones del mundo de la Selección española es el más seguido de Flightradar: más de 8.000 personas siguen su recorrido

El vídeo más emocionante de la victoria de España, sobre el césped de la final: los abrazos, las palabras, los silencios... y Cucurella

Cortes de tráfico en el centro de Madrid, recorrido completo de la rúa de celebración de la Selección por Madrid y fiesta en Cibeles: cúando y dónde serán los conciertos