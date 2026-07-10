Argelia se consolida como principal suministrador de gas a España en la primera mitad del año, con casi el 34%

Argelia se ha consolidado como principal suministrador de gas natural a España en la primera mitad del año, con el 33,9% de lo llegado al país entre enero y junio, por delante de Estados Unidos.

El pasado mes de junio, el país africano volvió a ser el primer suministrador de gas de España, con un total de 10.460 gigavatios hora (GWh) -entre lo llegado por el tubo Medgaz y en GNL por metanero-, el 40,3% del total.

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En el mes, las importaciones desde Argelia por la interconexión de Almería aumentaron un 26,5% respecto al mes de mayo de 2025, creciendo así en lo que va de año un 13,2%, hasta los 59.635 GWh.

En lo que va de 2026, el gas natural procedente de Argelia, tradicionalmente el principal suministrador de gas natural a España, asciende a 64.230 GWh, copando así ese 33,9% del total.

Por su parte, Estados Unidos ha suministrado, vía metanero y en GNL, el 29,4% del total del gas llegado a España entre enero y junio, con un total de 55.790 GWh.

Por su parte, Rusia, que fue el segundo primer suministrador en el mes de junio, se erige en el tercer principal facilitador del gas a España en lo que va de 2026, con un total de 37.356 GWh, el 19,7% del total.

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SUMINISTRO DE 13 PAÍSES DISTINTOS.

En lo que va de año, España ha recibido gas natural desde 13 países de origen diferentes. Junto a Estados Unidos, Argelia y Rusia, figuran como suministradores países como Nigeria, Angola, Francia, Portugal, Congo, Camerún, Mauritania, Guinea Ecuatorial, Senegal o México, pero ninguno de Oriente Próximo, lugar afectado por el conflicto en Irán.

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En lo que se refiere a la demanda de gas natural en junio, cayó un 6,7% con respecto al mismo mes de hace un año, hasta los 23.840 GWh, con un descenso del 12,9% de la destinada al sector eléctrico, mientras que la convencional bajó un 2,8% en el mes.