Josep Pedrerol y Atresmedia pondrán fin a su relación tras 13 años cuando acabe el Mundial 2026 con ‘El Chiringuito’: ya planea un posible futuro en Mediaset

Josep Pedrerol en 'El Chiringuito' (Atresmedia)

Atresmedia y Josep Pedrerol han decidido, poner fin a su relación profesional de mutuo acuerdo, según ha confirmado el propio grupo de San Sebastián de los Reyes a través de un comunicado. Una salida con la que cerrará la etapa de El Chiringuito el próximo 20 de julio con un especial de la final del Mundial 2026 y que abre la puerta a su posible desembarco en Mediaset, según ha avanzado AS.

El contrato del periodista termina este 19 de julio y, según el citado medio, Mediaset está muy cerca de cerrar su fichaje para la franja nocturna televisiva. La intención del grupo sería incorporar al presentador y a su equipo para un nuevo espacio en Telecinco o Cuatro.

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La salida afecta también a Jugones, el espacio de laSexta que Pedrerol presentaba al mediodía y que, según el comunicado difundido por Atresmedia, se ha mantenido como referente de la información deportiva en la sobremesa. El grupo subraya además que El Chiringuito despide la temporada como líder temático un curso más.

Josep Pedrerol, periodista deportivo, en los Premios Chicote. (Helena Margarit Cortadellas)

La salida de Josep Pedrerol de Atresmedia

Atresmedia enmarca la marcha en buenos términos como el cierre de una etapa compartida de más de una década. En ese periodo, sostiene el grupo, el periodista ha estado al frente de uno de los proyectos más reconocibles de la televisión deportiva en España.

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En su comunicado oficial, el grupo destaca que El Chiringuito ha conectado con millones de espectadores y seguidores con una fórmula centrada en la actualidad, el análisis, el debate y la pasión por el deporte. La compañía añade que el programa ha ampliado su influencia más allá de la pantalla hasta consolidarse como fenómeno digital, aunque no avanza nada sobre su futuro sin Pedrerol.

El propio Pedrerol ha resumido así el balance de estos 13 años: “Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con El Chiringuito, nos sentimos más que felices. Y al mediodía con Jugones hemos logrado ser el referente de la información polideportiva”.

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La selección española se enfrenta a una 'final anticipada' contra Francia en las semifinales del Mundial. Tras vencer a Bélgica con un gol agónico de Mikel Merino, el equipo debe mejorar su puntería y espera la mejor versión de Lamine Yamal para superar a la temible delantera francesa liderada por Mbappé, Olise y Dembélé.

La valoración institucional de la cadena la ha expresado el director general de Atresmedia Audiovisual, Jose Antonio Antón, también en el comunicado: “Tras 13 años de trayectoria compartida, queremos agradecer a Josep Pedrerol y a su equipo su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo. Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda en el futuro”.

El posible futuro de Pedrerol en Mediaset

La información publicada por AS sitúa ahora el foco en el siguiente destino profesional del periodista barcelonés. Según el citado medio, varias corporaciones audiovisuales han seguido de cerca su situación contractual, aunque la opción más avanzada es la de Mediaset. La publicación deportiva sostiene que el grupo audiovisual quiere fichar a Pedrerol y a su equipo para liderar un nuevo formato nocturno.

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Los detalles del proyecto aún no se conocen, pero el espacio se emitiría en alguno de sus canales, con preferencia por Telecinco o Cuatro. La coincidencia entre el final del contrato, fijado para el 19 de julio, y el cierre definitivo de la vinculación de El Chiringuito con Atresmedia el 20 de julio ordena el calendario de una salida que ya había estado precedida por contactos fallidos para la renovación. Ese desenlace deja fuera de Atresmedia a dos de las marcas televisivas asociadas durante años a la figura de Pedrerol: El Chiringuito, en Mega, y Jugones, en laSexta.