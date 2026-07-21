España

Cómo está el euro frente al dólar este 21 de julio

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Guardar
Google icon
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

El comportamiento del tipo de cambio entre el euro y el dólar sigue captando la atención de analistas y mercados financieros. Factores como la política monetaria de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, junto con las tensiones comerciales y los indicadores macroeconómicos, influyen directamente en la cotización de ambas divisas.

Actualmente, el billete verde enfrenta una serie de presiones externas que contrastan con la relativa estabilidad económica de la región europea, lo que genera movimientos significativos en los mercados cambiarios.

PUBLICIDAD

En esta nota te compartimos el comportamiento reciente del cruce euro-dólar, con los datos más relevantes al cierre de este 21 de julio.

Cuánto cuesta un dólar en euros

El euro es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última jornada, el mercado de divisas presentó movimientos en ambas monedas: el dólar estadounidense y el euro. Según los datos más recientes, 1 dólar estadounidense equivale a 0,8758 euros.

PUBLICIDAD

Este tipo de cambio refleja cómo las fluctuaciones económicas, las políticas monetarias adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, así como los eventos geopolíticos y socioeconómicos, pueden influir en la valoración de las monedas. 

Un conocimiento profundo y actualizado del tipo de cambio es esencial para quienes participan en la economía global, permitiendo tomar decisiones más informadas y oportunas en un entorno económico que se mantiene en constante evolución.

El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

Temas Relacionados

Cotización del dólar a euro hoyTipo de cambio USD a EUR hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 4 cascadas más bonitas de Valencia para visitar este verano: rutas naturales, piscinas fluviales y hasta 60 metros de altura en medio de la naturaleza

Cuatro rutas de senderismo sencillas en el interior de la provincia para huir de las aglomeraciones de la costa y refrescarse en parajes de interior

Las 4 cascadas más bonitas de Valencia para visitar este verano: rutas naturales, piscinas fluviales y hasta 60 metros de altura en medio de la naturaleza

Alan Peiró, adiestrador canino: “La postura que adopta tu perro antes de dormir dice más de lo que imaginas”

Las posiciones de descanso revelan el nivel de seguridad, comodidad y adaptación de los perros a su entorno

Alan Peiró, adiestrador canino: “La postura que adopta tu perro antes de dormir dice más de lo que imaginas”

Los científicos lo confirman: el estilo de vida moderno está llevando la mente humana al límite

El entorno social y digital actual impone exigencias inéditas a la salud mental

Los científicos lo confirman: el estilo de vida moderno está llevando la mente humana al límite

Clima en Zaragoza: cuál será la temperatura máxima y mínima este 21 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Zaragoza: cuál será la temperatura máxima y mínima este 21 de julio

Han ganado el Mundial y harán crecer la economía: el impulso al PIB que promete el ganador y se agota en seis meses

Un estudio de la Universidad de Aberdeen analizó datos de la OCDE de 48 países entre 1961 y 2018 y descubrió que el efecto proviene de las exportaciones, no del consumo interno

Han ganado el Mundial y harán crecer la economía: el impulso al PIB que promete el ganador y se agota en seis meses
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Por qué Pedro Sánchez necesitaba volver a Argelia: las claves de cómo se ha reconstruido una relación estratégica tras cuatro años de crisis diplomática

Por qué Pedro Sánchez necesitaba volver a Argelia: las claves de cómo se ha reconstruido una relación estratégica tras cuatro años de crisis diplomática

El juez Calama frena la estrategia de Zapatero: descarta por ahora reclamar más información a EEUU sobre cómo se obtuvo el contenido del móvil de Rodolfo Reyes

El presidente de Plus Ultra admite en un escrito que la aerolínea pagó una comisión a Zapatero por las gestiones del rescate

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

ECONOMÍA

Han ganado el Mundial y harán crecer la economía: el impulso al PIB que promete el ganador y se agota en seis meses

Han ganado el Mundial y harán crecer la economía: el impulso al PIB que promete el ganador y se agota en seis meses

España conquista el Mundial, pero Luis de la Fuente cobra mucho menos que sus principales rivales: por debajo de Luis Enrique y Vicente del Bosque como seleccionadores

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

DEPORTES

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Así te hemos contado la celebración de la Selección en Madrid, en directo| Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo

Los campeones del mundo se dan un baño de masas en Madrid al ritmo de DJ Borja Iglesias, bailes, vino y bromas: “Velada del Año VII, Paredes vs Gavi”

Fiesta en Cibeles: las mejores fotos de la celebración de la selección española en Madrid tras ganar el Mundial