El historial académico de Froilán: repetidor, bilingüe y con currículum internacional

Froilán de Marichalar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para viajar de regreso a Abu Dabi, a 24 de julio de 2024, en Madrid (Europa Press)

La Familia Real española es una de las más mediáticas de toda Europa. Entre los supuestos romances y desvíos económicos de Juan Carlos I y la polémica adolescencia que ha tenido Froilán, la profesionalidad de la Casa Real ha sido puesta en duda en varias ocasiones. Y es que, hace más de un año que el hijo de la infanta Elena decidió dar un giro de 180 grados y se unió a su abuelo en su vida en Abu Dabi.

Esta mudanza se produjo gracias al trabajo que consiguió en la COP25 en Emiratos Árabes Unidos, más concretamente en el área de relaciones exteriores, donde ayudó en la logística y el acompañamiento de las delegaciones que visitaron la cumbre del clima en 2023. Desde entonces, y tras pasar varios meses en búsqueda de trabajo, consiguió entrar en una nueva empresa en el país de oriente próximo donde, según apunta la revista SEMANA, tiene un sueldo que oscila entre los 6.000 y los 7.000 euros al mes.

01/11/2023 Froilán (EUROPA PRESS)

El currículum de Froilán

Pero, ¿qué ha estudiado Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón para conseguir el puesto en el que está? Desde la famosa patada que protagonizó a Victoria López-Quesada, durante la boda de don Felipe y doña Letizia, hasta la pelea a navajazos en la que se vió envuelto en noviembre de 2022 y pasando por el autodisparo que sufrió en el pié derecho cuando solo tenía trece años, su vida siempre ha estado más dirigida al placer que a los estudios.

Sin embargo, sus padres siempre han intentado encauzar el futuro profesional de su hijo y para ello fue internado en Colegio Episcopal Sagrada Familia en Sigüenza. Allí, consiguió mejorar su actitud y conoció a quienes a día de hoy siguen siendo sus amigos e incluso a su primer gran amor: Mar Torres. Más tarde, pasaría a estudiar en el Blue Ridge School de Virginia, un lugar nada barato incluso para la hija de Juan Carlos I, ya que tuvo que desembolsar 43.000 euros cada curso.

No obstante, el precio valió la pena, porque mejoró tanto sus calificaciones que consiguió superar en solo dos años los cinco cursos que tenía atrasados por haber repetido en nuestro país, y así acceder a la universidad. Estos estudios superiores los realizó en Madrid, donde completó su carrera en Administración de empresas y Marketing en el CIS The College for International Studies de Madrid.

20/12/2023 Froilán y Victoria Federica a la salida del cumpleaños de su madre POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Dos años después de su comienzo en la universidad, pasó al segundo año de carrera y siguiendo la estela de sus familiares, empezó a trabajar fuera de nuestro país. Sus primeras prácticas las realizó en Londres, pero se vieron truncadas por la Covid-19 y tuvo que regresar a nuestro país para continuar con el curso de forma online. Un año después, y coincidiendo con el inicio de su hermana en el mismo centro, volvió a las clases en el CIS; sin embargo, no consiguió aprobar las asignaturas pendientes y a día de hoy se desconoce si finalizó sus estudios superiores.

Pero esto no parece ser un impedimento para el sobrino de Felipe VI, que desde que se mudó a Abu Dabi siente que la vida le sonríe aún más. En el país árabe ha tenido que adaptarse a nuevas costumbres y también hacer nuevos amigos; para ello, ha comenzado a practicar kitesurf y tenis; además, de pasar más tiempo con su abuelo.

