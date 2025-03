Meghan Markle habló de su vida en California: “De nuevo veo chispas en los ojos de Harry”

La nueva serie de Netflix de Meghan Markle refleja sus pasiones personales de manera íntima, donde participan otras celebridades y comparten consejos hogareños (Netflix)

“Me encanta esta etapa de mi vida. Me siento plena, con propósito y disfrutando de las cosas que realmente me hacen feliz”, afirmó Meghan Markle, duquesa de Sussex, en una reciente entrevista con People. Después de varios años de cambios significativos, la exactriz y activista se encuentra en un momento de reinvención personal y profesional. Su nueva serie de Netflix, With Love, Meghan, es el reflejo de esta transformación: un regreso a sus pasiones, lejos del protocolo y cerca de su esencia.

A cinco años de su salida de la familia real británica, Meghan construyó una nueva vida junto a su esposo, el príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet. Además de su faceta como madre, está relanzando su marca personal con proyectos en medios y alianzas estratégicas. En su charla con la revista estadounidense, compartió cómo fue este proceso de reencuentro consigo misma, los desafíos de equilibrar el trabajo y la familia.

En su reportaje con la revista People, Meghan adelantó detalles de sus proyectos profesionales con marcas personales, el lanzamiento de un podcast y alianzas estratégicas (Portada de People)

Hogar en California e importancia de lo cotidiano

La mudanza a Montecito (California) marcó un punto de inflexión en la vida de los Sussex. En este enclave costero, Meghan y Harry encontraron la privacidad y estabilidad que anhelaban. “Es un sueño. Pero también sé que ser parte de una comunidad significa que debes aportar a ella”, señaló. La conexión con sus vecinos fue clave para sentirse en casa, y las rutinas familiares ocupan un lugar central en su día a día.

“Ponemos música antes de encender las luces, eso marca el ritmo de nuestras tardes”, contó Meghan, quien pudo crear un ambiente cálido y estructurado para sus hijos. Los momentos simples, como preparar el desayuno juntos o escuchar las historias de Archie y Lilibet, se convirtieron en su mayor fuente de felicidad. Sobre esto, desarrolló: “Siento lo rápido que está pasando el tiempo. Quiero disfrutar cada instante”.

Meghan Markle encuentra estabilidad familiar y reinvención en su hogar de California, junto al príncipe Harry y sus hijos (Archivo)

La conexión con la comida también tiene un significado especial en su vida. Recordó con cariño las recetas que su madre solía cocinarle y cómo intenta recrearlas para su familia. “Algunas de mis mejores memorias de la infancia están ligadas a la cocina. Ahora intento transmitirles eso a mis hijos”, destacó la exactriz.

Equilibrio entre maternidad, matrimonio y vida profesional

Encontrar un balance entre el trabajo, la maternidad y su relación con Harry fue un desafío constante. A propósito de esto, profundizó: “Cuando tienes hijos pequeños, es fácil perderte en la rutina diaria. Pero es importante recordar quién eres más allá de ser mamá, y volver a conectar con lo que te hace feliz”.

El príncipe Harry es un apoyo clave para la reinvención de Meghan. Ambos equilibran filantropía, vida familiar y nuevos proyectos creativos (Netflix)

Harry fue un pilar fundamental en este proceso. “Mi esposo me conoció cuando estaba en mi mejor momento profesional, y ahora me ve redescubrir eso. Le encanta verme hacer lo que amo”, afirmó Meghan, destacando el apoyo incondicional de su pareja. Juntos consolidaron una dinámica basada en el respeto y la colaboración, tanto en su vida personal como en su trabajo filantrópico con la Fundación Archewell.

A pesar de las múltiples responsabilidades, Meghan procura mantener espacios para compartir en pareja. “Harry y yo tenemos nuestras ‘citas de día’. A veces solo es almorzar juntos o ver un episodio de nuestra serie favorita. Esos momentos importan”, señaló Markle.

Según declaró, atraviesan una etapa de renovación en su relación, un momento que la duquesa de Sussex describe como un “período de luna de miel” en su matrimonio. La clave de esta nueva dinámica, según ha revelado en una entrevista exclusiva con People, ha sido el regreso de Meghan a su faceta creativa y emprendedora, un ámbito en el que se sentía plena antes de unirse a la familia real británica.

“El entusiasmo de Harry al verme sumergida de nuevo en lo que me apasiona me recuerda a cuando nos conocimos”, comentó Meghan, de 43 años. “Es exactamente como al principio, cuando me veía escribir, editar y trabajar en cada detalle. Es algo que disfruto hacer, y él disfruta viéndome en ese proceso”.

Meghan destacó que ha notado en su esposo un brillo especial que le recuerda los primeros tiempos de su relación. “Mi esposo me conoció cuando tenía The Tig, y de nuevo veo esa chispa en sus ojos cuando me ve haciendo lo que hacía cuando nos encontramos por primera vez”, reveló.

Para la duquesa, este resurgir profesional ha fortalecido su conexión con su esposo, devolviendo la energía y la complicidad que caracterizaron los inicios de su historia de amor. La pareja, que se casó en 2018 y se instaló en Montecito, California, ha sabido encontrar un equilibrio entre sus proyectos individuales y su vida familiar, priorizando siempre su unidad como equipo.

Relanzamiento de su marca: desafíos y aprendizajes

Meghan convirtió su independencia en una plataforma para nuevos proyectos. Su incursión en el mundo empresarial estuvo llena de retos, pero también de grandes aprendizajes. Debido a esto, aclaró: “Cometer errores es parte del proceso. Aprecio a quienes me dieron el espacio para equivocarme y aprender”.

Su primer intento con la marca de estilo de vida Archetypes no salió como esperaba, pero ahora está lista para una nueva etapa. Con asociaciones estratégicas como Lemonada Media, Meghan busca llevar su voz a nuevas audiencias. Su próximo podcast es uno de los proyectos más esperados, reflejando su interés en generar conversaciones significativas.

Regreso a la pantalla con “With Love, Meghan”

En su nueva serie de Netflix, Meghan vuelve a conectar con su lado más creativo. “Es como regresar a jugar en mi propio espacio”, apuntó sobre el programa que combina cocina, decoración y hospitalidad. Para ella, es una oportunidad de compartir su estilo de vida de una manera auténtica, sin guiones ni expectativas ajenas.

“Cuando tus hijos crecen un poco, puedes reencontrarte con lo que te apasiona. Este show es mi forma de hacerlo”, declaró. En With Love, Meghan, la duquesa comparte historias personales, anécdotas familiares y recetas que marcaron su vida. La serie fue bien recibida en líneas generales, en parte por su tono íntimo y alejado del drama mediático.

Más allá de la pantalla, Meghan aprendió a configurar su papel en el ojo público. “No me veo como una influencer. Me considero una emprendedora y una mujer que intenta equilibrarlo todo”, aclaró sobre su futuro. Y por último concluyó: “Ahora solo quiero disfrutar cada día y ver qué viene después”.