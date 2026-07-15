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Brutal agresión en el metro de Barcelona: un joven golpea a un matrimonio de avanzada edad tras una discusión por el ascensor

Las imágenes muestran a un joven de complexión fuerte, que llevaba un carrito de bebé, propinando varios golpes a una pareja de avanzada edad

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Un joven golpea a un matrimonio de avanzada edad tras una discusión por el ascensor. (Montaje Infobae)
Un joven golpea a un matrimonio de avanzada edad tras una discusión por el ascensor. (Montaje Infobae)

Un vídeo grabado en el metro de Barcelona muestra una violenta escena en la que un joven aparece agrediendo a una pareja de avanzada edad en las inmediaciones de un ascensor. Las imágenes, difundidas en redes sociales, han provocado una gran repercusión y han llevado a la familia de las víctimas a pedir colaboración ciudadana para localizar al hombre que aparece en la grabación.

Según la versión ofrecida por la familia en el programa de Cuatro En boca de todos, el incidente comenzó cuando el joven, que llevaba un carrito de bebé, habría bloqueado la puerta del ascensor mientras esperaba a otra persona. Los familiares explicaron que el hombre no entraba ni salía en ese momento, por lo que el matrimonio le habría preguntado si iba a subir o si podía dejarles acceder.

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El hijo del matrimonio, Shao, y una representante de Patrulla Ciudadana, Yliana Guerrero, contactaron en directo con el espacio televisivo para explicar lo ocurrido y pedir ayuda para identificar al hombre que aparece en las imágenes. Según su testimonio, tras una discusión dentro del ascensor, el joven habría reaccionado de forma violenta y la situación habría terminado en una agresión.

El carrito de bebé, en medio del enfrentamiento

En las imágenes difundidas se observa al joven, vestido con una camiseta negra y de complexión fuerte, enfrentándose a la pareja. El carrito de bebé queda en medio del altercado mientras el hombre intenta sujetarlo. En ese momento, según se aprecia en la grabación, el joven mueve el carrito y la mujer realiza un gesto con una prenda u objeto que llevaba en la mano, aparentemente con la intención de apartarle.

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Tras ese momento, la situación continúa escalando. Según se observa en el vídeo, el joven vuelve a dirigirse hacia la pareja y el hombre recibe un golpe en el pecho que provoca que pierda el equilibrio y termine cayendo al suelo. Mientras varias personas presentes en la estación comienzan a intervenir para separar a los implicados y alejar el carrito de la niña.

La grabación muestra también cómo la mujer intenta nuevamente apartar al joven utilizando la misma prenda u objeto que llevaba en la mano. Después de ese gesto, el hombre vuelve a colocarse en actitud de enfrentamiento y, según las imágenes difundidas, le propina varios golpes hasta que la mujer acaba cayendo al suelo. La intervención de varios usuarios del metro consigue frenar la situación.

La mujer sufre una fractura de mandíbula

El hijo del matrimonio ha pedido colaboración ciudadana para localizar al hombre que aparece en las imágenes y ha explicado las consecuencias que habría sufrido la pareja tras el incidente. Según su testimonio en En boca de todos, su madre sufrió una fractura de mandíbula y los médicos le han indicado que debe permanecer sin hablar durante un tiempo mientras se valora su evolución y una posible intervención.

Una estación del metro de Barcelona (Adobe Stock).
Una estación del metro de Barcelona (Adobe Stock).

Por su parte, la cuenta Patrulla Ciudadana, que difundió el vídeo en X, sostiene que el joven habría bloqueado el ascensor mientras esperaba a otra persona, hasta que la pareja le pidió poder acceder. “Un energúmeno bloquea el ascensor por un buen rato esperando a no sé quién. Una pareja les pide que les deje subir porque hace calor; este les pide que se callen empujándolos. El resto lo tenéis en el vídeo”, publicó la cuenta.

En una segunda publicación, Patrulla Ciudadana afirmó haber visionado una grabación de las cámaras de seguridad del lugar, unas imágenes que, según indicó, “no se pueden difundir” y que mostrarían el inicio del altercado. Según su versión, el joven habría golpeado a la pareja después de la discusión por el uso del ascensor y los mayores habrían intentado evitar que se marchara: “Trataron de impedir que huya cogiendo el carrito sin coger a la bebé”.

Por el momento, ni las autoridades ni Transports Metropolitans de Barcelona han emitido información pública sobre el suceso ni han confirmado oficialmente la identidad del hombre que aparece en las imágenes. Mientras tanto, la familia continúa solicitando colaboración ciudadana para localizar al presunto agresor.

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