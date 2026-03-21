106 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil han sido arrestados o investigados en el último lustro por delitos relacionados con el narcotráfico

17/05/2023 Coche de Policía Nacional SOCIEDAD CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA GUADALAJARA AUTONOMÍAS POLICÍA NACIONAL

Más de un centenar de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido detenidos o investigados por delitos relacionados con el narcotráfico en los últimos cinco años. Así lo reflejan los datos que maneja el Ministerio del Interior desde el año 2021.

El último año con cifras disponibles, 2025, se saldó con el arresto de 24 miembros de diferentes cuerpos policiales, igualando el máximo alcanzado en 2023. El año con menor número de detenciones fue 2022, con 16 agentes implicados. En total, la cifra es de 106 miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil arrestados o investigados por delitos vinculados al narcotráfico desde 2021.

Según información de Europa Press, el Gobierno ha aportado estos datos en respuesta a una consulta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien pidió conocer el cuerpo policial y los detalles de cada caso. Entre los ejemplos recientes destaca el de un agente de la Guardia Civil detenido en noviembre de 2025 en el puerto de Bilbao, acusado de transportar 120 kilos de cocaína en un coche patrulla. La investigación, conducida por Asuntos Internos, terminó con el agente en prisión provisional. En diciembre, otro agente, esta vez jefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, fue arrestado tras una operación en la que se incautaron 40 kilos de cocaína.

Narcotráfico y corrupción policial: cifras y casos

Según información de Europa Press, el Gobierno ha aportado estos datos en respuesta a una consulta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien pidió conocer el cuerpo policial y los detalles de cada caso. Entre los ejemplos recientes destaca el de un agente de la Guardia Civil detenido en noviembre de 2025 en el puerto de Bilbao, acusado de transportar 120 kilos de cocaína en un coche patrulla. La investigación, conducida por Asuntos Internos, terminó con el agente en prisión provisional. En diciembre, otro agente, esta vez jefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, fue arrestado tras una operación en la que se incautaron 40 kilos de cocaína.

Horas después se efectuó un registro en el domicilio de uno de los detenidos, donde se localizaron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes (speed, cocaína, marihuana, hachís y resina de hachís), sustancia de corte y elementos para la preparación y distribución de las dosis. También se intervino en esta actuación 2000 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones, una bayoneta y un arma corta de balines metálicos.

Al menos cuatro de las diez mayores capturas de cocaína en España entre 2022 y 2026 han contado con la detención o investigación de miembros de la Policía Nacional o la Guardia Civil. Entre los casos más llamativos se encuentra la mayor incautación de cocaína registrada en el país: 13 toneladas localizadas en un contenedor de plátanos procedente de Ecuador en octubre de 2024, en el puerto de Algeciras. Esta operación destapó la implicación de un inspector jefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez Gil, arrestado en noviembre de ese año. Las autoridades hallaron más de 20 millones de euros en efectivo escondidos en sus domicilios y despacho.

Actualmente, la Audiencia Nacional lo procesa por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos, y la investigación le atribuye la facilitación de la entrada de 39 contenedores con 73 toneladas de cocaína valoradas en más de 2.500 millones de euros. Los sumarios judiciales lo sitúan como el mayor narcotraficante detenido en la historia reciente del país.

El uniformado tendría un vínculo directo con narcos en Ecuador - crédito Infobae España

En 2022, las operaciones contra el Clan de Tánger y el Clan del Sur terminaron con el decomiso de más de 83 toneladas de hachís y cerca de 10 toneladas de cocaína. Al menos ocho agentes fueron detenidos en el marco de estas investigaciones: cinco guardias civiles en Algeciras, un policía nacional en Ceuta, un auxiliar de Aduanas y un expolicía local.

El caso de Juan Carlos Carrión López, inspector jefe de la Policía Nacional y ex responsable del GRECO Galicia, es otro ejemplo de las conexiones entre agentes y organizaciones criminales. Fue detenido en marzo de 2024 en Vigo, tras regresar de Bogotá, acusado de colaborar en el transporte de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa.

Carrión había dirigido previamente la incautación de 3,8 toneladas de droga en Vigo en 2020, en un caso en el que iba a declarar como testigo clave. Las investigaciones apuntan a que colaboró en el encubrimiento de envíos de droga y en el uso irregular de confidentes y agentes encubiertos. Aunque algunos documentos de la Fiscalía han acreditado su participación en operaciones controladas, la causa sigue abierta en la Audiencia Nacional.