Marius Borg y Mette-Marit de Noruega se reencuentran en casa: la princesa heredera recibe el alta médica al mismo tiempo que su hijo sale de prisión

El reencuentro más esperado de la casa real noruega. (EFE)

La residencia de Skaugum vuelve a convertirse en el epicentro de la vida privada de la familia real noruega. Tras meses marcados por la distancia y la preocupación, la princesa Mette-Marit y su hijo mayor, Marius Borg Høiby, se reencuentran bajo el mismo techo, aunque en circunstancias muy diferentes. Mientras la princesa heredera inicia una larga etapa de recuperación tras un delicado trasplante de pulmón, su hijo afronta las próximas semanas bajo arresto domiciliario, controlado por una pulsera electrónica y a la espera de un veredicto definitivo sobre su condena.

El regreso de ambos a la finca familiar se produce casi al mismo tiempo, en medio de la expectación mediática y el escrutinio social que rodea a la Casa Real noruega. La llegada de Marius, procedente de la prisión de Ila en un vehículo policial, y la reciente salida del hospital de su madre, han devuelto a la familia la posibilidad de compartir espacio y apoyarse mutuamente.

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Mette-Marit se enfrenta a un periodo de rehabilitación de al menos seis meses, con la agenda completamente vacía y el foco puesto en la recuperación. Marius, por su parte, vive bajo estrictas restricciones: no puede abandonar su vivienda dentro del recinto, debe someterse a controles frecuentes y solo podrá ver a su familia o salir para tratamientos médicos, siempre bajo la mirada de las autoridades. La situación, aunque difícil, les permite estar cerca en un momento clave para ambos.

El reencuentro y la nueva casa de Marius Borg

La coincidencia temporal entre el alta médica de Mette-Marit y la autorización judicial para que su hijo cumpla arresto domiciliario en Skaugum dibuja un escenario tan inusual como delicado. La princesa heredera, aún convaleciente de un trasplante de pulmón, afronta meses de cuidados intensivos y seguimiento médico.

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Su estado, considerado estable dentro de la gravedad, obliga a la familia a extremar precauciones y mantener el círculo cercano libre de riesgos, incluidas las visitas y los movimientos dentro de la propiedad.

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

En paralelo, la situación legal de Marius Borg Høiby impone sus propias reglas. Tras haber sido condenado a cuatro años de prisión por delitos de violencia y violación, y a la espera de la resolución definitiva de su caso, el joven de 29 años permanece controlado por una pulsera electrónica y bajo la supervisión constante del Servicio Penitenciario Noruego. El área de movimiento de Marius está limitada a su vivienda dentro de la finca y a desplazamientos autorizados para cuestiones médicas o familiares, ajustándose a un sistema de vigilancia que registra cualquier intento de salir del perímetro establecido.

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La familia ha optado por una convivencia prudente y solidaria: Marius no vive en la mansión principal, sino en una casa independiente a pocos metros, lo que permite preservar la intimidad y la salud de Mette-Marit durante su rehabilitación. El príncipe heredero Haakon y los portavoces de la Casa Real se han mostrado firmes en su voluntad de apoyar tanto a la princesa como a su hijo en esta etapa compleja, subrayando el compromiso con el bienestar familiar y el cumplimiento de las decisiones judiciales.

La vigilancia en la vida cotidiana de Skaugum

El día a día en Skaugum se ha transformado para adaptarse a las nuevas exigencias. Para Marius Borg Høiby, la posibilidad de cumplir su arresto domiciliario en un entorno familiar representa un alivio frente a los meses de aislamiento en prisión, aunque la libertad sigue siendo relativa. Puede utilizar el teléfono y el ordenador, recibir visitas de sus padres o de su padre biológico, Morten Borg, pero siempre dentro de los límites impuestos por la ley.

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La nueva vida temporal de Marius Borg. (Reuters)

Para Mette-Marit, la presencia de su hijo mayor aporta un apoyo emocional en un momento especialmente vulnerable. El equipo médico que la atiende ha advertido que la rehabilitación puede extenderse durante meses y que los riesgos de complicaciones siguen presentes, por lo que todo el entorno familiar debe ajustar sus rutinas para priorizar la salud de la princesa. La agenda institucional de la Casa Real ha quedado en suspenso para la princesa heredera, mientras que el príncipe Haakon ha adaptado sus compromisos para acompañar de cerca tanto a su esposa como a su hijastro.