“El apagón puede repetirse”: los expertos creen que la vulnerabilidad del sistema eléctrico puede provocar otro cero energético

El apagón ocurrido este lunes en la península Ibérica “puede repetirse” si no se resuelven las vulnerabilidades que afectan al sistema eléctrico español, advierten los expertos. Estas debilidades están originadas por un crecimiento “muy importante” de las energías renovables, sobre todo la eólica y la fotovoltaica, y por un “incremento insuficiente” del almacenamiento de energía a gran escala y de las infraestructuras de interconexión con Francia y el resto de Europa.

Estas circunstancias “hacen que nuestro sistema sea vulnerable y exista el riesgo de que se pueda producir otro apagón”, afirma Julio Amador, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y director del Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente. Una forma de evitar ese riesgo, a su juicio, es mejorando y aumentando las interconexiones con Europa y el almacenamiento de energía. Unas mejoras que considera “urgentes”, pero difíciles de lograr a corto plazo: “La Unión Europea tiene proyectos en grandes corredores energéticos por el litoral atlántico y el mediterráneo, pero son infraestructuras muy costosas, cuyo desarrollo tropieza con cuestiones ambientales y sociales”.

Cientos de personas esperan en la estación malagueña de trenes María Zambrano el día después del apagón generalizado. Álex Zea / Europa Press

Mario Sánchez-Herrero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, tampoco descarta que se vuelva a repetir un cero energético -la pérdida repentina y total de la tensión en amplias zonas de la red de transporte-, considera que “el apagón podrá repetirse tantas veces como se produzca el motivo que lo ha provocado”. Por ello, cree esencial “poner todos los esfuerzos en encontrar la causa del apagón y tomar las medidas adecuadas para que un problema de esta naturaleza ni remotamente se pueda repetir”.

A pesar de que existe el riesgo, no es fácil que se vuelva a producir la tormenta perfecta que origine otro apagón como el que se inició a las 12.33 horas de este lunes con la desaparición durante cinco segundos de 15 gigavatios (GW) de la red eléctrica, el equivalente al 60% de la energía que se estaba consumiendo en ese momento y que dejó sin electricidad a toda la Península Ibérica.

Dándole like a todos los memes del apagon que veo en redes sociales

Ciberataque, descartado

Aunque se desconocen las causas que lo originó, desde Red Eléctrica descartan un ciberataque. “No ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control que pudieran haber ocasionado el incidente”, reconoce la empresa. La causa puede estar originada por un elemento compatible con una pérdida de generación en la región suroeste peninsular y que solo 1,5 segundos después se produjo otro elemento compatible con pérdida de generación de las condiciones del sistema eléctrico, lo que desembocó, otros 3,5 segundos después, en “unas condiciones compatibles con las oscilaciones detectadas” en el momento del apagón, ha señalado el director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto. Prevé que “es muy posible que la generación afectada pueda ser solar”, aunque ha reiterado que las conclusiones son preliminares.

Desde el Gobierno no descartan “ninguna hipótesis”, afirmó el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que tras una reunión de urgencia convocada con las principales compañías eléctricas en La Moncloa les pidió que colaboren en esclarecer el motivo del apagón. Antes había anunciado la creación de una comisión de investigación del Consejo de Seguridad Nacional para esclarecer el origen del fallo del sistema y aseguró que el Ejecutivo “llegará hasta el fondo” para conocer el detalle de lo que sucedió. También se ha comprometido a acometer las reformas necesarias para que no vuelva a producirse otro apagón.

Una gestión “impecable”

Por su parte, los expertos reconocen que la gestión de Red Eléctrica en el restablecimiento del suministro ha sido rápida y eficaz. Este es el caso de Julio Amador que la considera “impecable” e incide en que si el cero energético no se ha producido antes es por la “buena gestión de Red Eléctrica”. En su opinión, “es una de las operadoras del sistema eléctrico con mayor reconocimiento a nivel mundial. Las TSO (Operadoras del Sistema de Transporte) de los demás países admiran que con tanta energía renovable como tenemos en España no se hayan producido más incidentes de este tipo y quizá por eso, como no se han producido anteriormente, este apagón nos ha pillado desprevenidos. Lo normal es que hubiésemos tenido más”.

Cerca de un día ha tardado Red Eléctrica el restablecer al 100% el funcionamiento del sistema eléctrico peninsular. Un periodo de tiempo “dentro de lo normal”, asegura Amador, ya que “cuando se produce una desconexión en cascada, la reconexión tiene que ser paulatina, porque si no puede volverse a caer. Es como un castillo de naipes que hay que ir levantándolo poco a poco”.

El coste del apagón

Entre las consecuencias del cero energético destacan las pérdidas económicas que se han producido y que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cifra en 1.600 millones de euros, lo que supone el 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB). Una cuantía “poco significativa si se compara con el impacto brutal del 12% que tuvo la pandemia en nuestro PIB”, señala Sánchez-Herrero.

En lo que puede afectar más es a la imagen de España en el exterior, advierte el profesor de la Universidad Complutense, lo que podría disuadir a determinadas empresas a invertir aquí. “Ahora mismo hay muchas compañías, sobre todo del sector de los datos, que se están planteando instalarse en nuestro país porque somos competitivos en el precio de la electricidad gracias a las renovables. Si el sistema eléctrico no es fiable, digamos que va a dificultar la toma de decisiones de estas empresas en relación a España”.