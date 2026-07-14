La Aemet alerta de la llegada de un “nuevo episodio cálido intenso” que dejará máximas de más de 42º: estas serán las regiones afectadas

Unas turistas toman el sol junto a sus maletas en la playa de la Malvarrosa, a 13 de julio de 2026. (EFE/Ana Escobar)

El calor empieza a apretar en el este de España. Durante la pasada jornada, los termómetros rozaron los 40 grados en la mayoría de estaciones meteorológicas de la zona, pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que este martes los sobrepasen con un nuevo ascenso térmico.

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que se superarán “en general los 36 a 38 grados por allí y los 38 a 40 grados en ciudades como Pamplona, Logroño, Lleida, Zaragoza, Teruel o Murcia”. En el mitad oeste, las temperaturas son serán tan elevadas y rondarán los 35 grados en Castilla y León Extremadura y el este de Castilla-La Mancha y Andalucía. De hecho, durante la pasada jornada, ciudades como Sevilla, Jaén o Ciudad Real se quedaron por debajo de esa marca. Por su parte, Galicia, Asturias y Cantabria se quedarán, por lo general, por debajo de los 30 grados.

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En cuanto al estado de los cielos, continuará el tiempo estable en casi todo el país, aunque con chubascos acompañados de tormenta en el Cantábrico y también en el nordeste, en el entorno de la cuenca del Ebro y Pirineos. “Estas tormentas localmente podrán ser fuertes de nuevo y estar acompañadas de granizo”, avisa el portavoz.

Ante este escenario, se han activado los avisos en 14 comunidades autónomas. En Galicia y Asturias, el nivel amarillo responde a la previsión de lluvias y tormentas con granizo. El resto de avisos en Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana se han activado por altas temperaturas.

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La calima empeora la calidad del aire

Tanto este martes como el miércoles, el calor llega acompañado de polvo en suspensión en el este de la península y Baleares. Este fenómeno dará lugar a episodio calima, lo que supone un enturbiamiento de los cielos, reducción de la visibilidad y empeoramiento de la calidad del aire.

Mapa de alertas meteorológicas por temperaturas elevadas, lluvias y tormentas para este martes, 14 de julio de 2026. (Aemet)

Nuevo ascenso de las temperaturas

El miércoles, será, de nuevo, una jornada muy cálida en el este peninsular y archipiélago balear y algo más suave en el noroeste. “A Coruña alcanzará 25 grados, León 31 grados, Madrid, Castellón y Barcelona 35 grados, Valencia y Sevilla 37 grados, mientras que Lleida, Zaragoza y Murcia podrán superar claramente los 40 e incluso rondar los 42 grados”, detalla Del Campo. Durante esta jornada, también se esperan chubascos “acompañados de tormentas localmente fuertes y con granizo” en puntos de Galicia y Asturias y en el interior oriental de la península, sobre todo en áreas montañosas.

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España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

El jueves aumenta la incertidumbre en el pronóstico, indica el portavoz, pero “este día y el siguiente podrían presentar una mayor inestabilidad atmosférica, con lluvias y chubascos en las comunidades cantábricas y los Pirineos, localmente fuertes, que podrían extenderse también con intensidad fuerte puntualmente a otras zonas del este y del centro de la península”, indica el portavoz. Las temperaturas bajarán en el norte, pero seguirá el calor intenso en buena parte del este peninsular y Baleares.

A las puertas de “un nuevo episodio cálido intenso”

Durante el fin de semana podría darse un una subida generalizada de las temperaturas que podría derivar en “un nuevo episodio cálido intenso”, con máximas que superarían los 36 a 38 grados en amplias zonas del norte peninsular y Baleares y los 38 a 40 grados en el centro y mitad sur. Incluso podrían superarse los 42 grados en zonas bajas y de valles del centro y del sur peninsular.

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