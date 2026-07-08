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La superficie forestal quemada se dispara un 36 % en España en las últimas dos semanas

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Madrid, 8 jul (EFE).- La superficie forestal quemada en España se ha disparado un 36 % en las últimas dos semanas (desde el 25 de junio) y supera ya las 55.128 hectáreas, más del doble que en el mismo periodo de 2025 (24.955 hectáreas), según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

En la última semana, desde el 2 de julio hasta hoy, se han carbonizado 4.509 hectáreas, frente a las 4.090 hectáreas de hace un año.

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En la semana precedente (del 25 de junio al 1 de julio), se quemaron 10.218 hectáreas, casi el doble que en igual periodo de 2025 (6.479 hectáreas), de acuerdo con los datos de esta plataforma de la Unión Europea (UE), integrada en el programa Copernicus.

La cifra de la última semana es un 76 % superior a la media del periodo 2006-2025 (2.555 hectáreas).

La superficie afectada en la semana del 25 de junio al 1 de julio (10.218 hectáreas) duplica la media de los últimos años (4.726 hectáreas).

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No obstante, estas dos últimas semanas están aún lejos de las peores registradas el año pasado: en la semana del 6 al 12 de agosto se quemaron 144.158 hectáreas y en la del 13 al 19 de agosto, 178.141 hectáreas.

El número de incendios también ha aumentado en las últimas dos semanas: 15 entre el 25 de junio y el 1 de julio, y 19 desde el 2 de julio hasta ahora, lo que suma 34.

En las mismas semanas de 2025 se habían registrado 11 y 15 incendios, respectivamente, 26 en total.

En lo que va de año, ya se han declarado en España 305 incendios, el triple que en el mismo periodo de 2025 (110 en total).

Durante los últimos días, la situación más complicada se ha vivido en Cataluña, con varios focos simultáneos, aunque el fuego ha afectado también a otras comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Asturias o Galicia.

Según el último avance informativo del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge datos de las comunidades autónomas hasta el 28 de junio, en lo que va de año se han registrado ya 12 grandes incendios, con una superficie quemada de 43.197 hectáreas.

Esta cifra casi duplica la media de los últimos años (7 grandes incendios) y está claramente por encima de la registrada en las mismas fechas de 2025 (5 grandes incendios).

La superficie carbonizada supera también la media de los últimos años (en un 18 %) y más que duplica la de 2025 (17.594 hectáreas). EFE

(Infografía)

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