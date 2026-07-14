El paso al frente del rey Felipe VI con la Selección: viajará a la final del Mundial si España se clasifica

El Rey Felipe VI protagonizó el vídeo de la lista de España para el Mundial 2026. (RFEF)

La selección española está a solo un paso de volver a hacer historia. Este martes, La Roja se enfrenta a Francia en las semifinales del Mundial 2026 con el objetivo de alcanzar una final que devolvería al equipo a la pelea por el título dieciséis años después del histórico triunfo de Sudáfrica. Y, si ese objetivo se cumple, la final contará con un apoyo muy especial desde el palco: el del rey Felipe VI.

La confirmación la ha realizado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafa Louzán, durante una entrevista en El Larguero de la Cadena SER. El dirigente explicó que ya ha hablado con el jefe del Estado y que su intención es desplazarse a Estados Unidos para acompañar a la selección si consigue eliminar a Francia.

PUBLICIDAD

"Estará en la final, de ser así. No me ha dicho si viene con la reina también“, señaló Louzán durante su intervención radiofónica, despejando así una de las grandes incógnitas institucionales de cara al posible encuentro decisivo del próximo 19 de julio.

Por ahora, el viaje no figura en la agenda oficial de la Casa Real, algo lógico teniendo en cuenta que todo depende del resultado de la semifinal. Solo en caso de clasificación se activaría el desplazamiento oficial hasta Nueva Jersey, donde se disputará la gran final del campeonato.

PUBLICIDAD

El rey Felipe VI visita el vestuario de la selección española de fútbol tras el encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. (EFE)

Un nuevo respaldo del rey a la selección

No sería la primera vez que Felipe VI acompaña a la selección española durante este Mundial. El monarca ya viajó a México durante la fase de grupos para presenciar el encuentro entre España y Uruguay disputado en Guadalajara.

Aquel desplazamiento tuvo también un marcado carácter institucional. Antes del partido mantuvo reuniones con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, así como con el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, en una jornada dedicada a reforzar las relaciones entre ambos países.

PUBLICIDAD

Después llegó el fútbol. Felipe VI siguió el encuentro desde el palco y celebró una victoria que permitió a España encarrilar su clasificación para las eliminatorias.

El rey Felipe VI viendo el partido entre España y Uruguay, en junio de 2026. (REUTERS/Daniel Becerril)

Ahora, si el equipo dirigido por Luis de la Fuente logra dar un paso más y plantarse en la final, el rey volverá a cruzar el Atlántico para respaldar personalmente a los jugadores en uno de los partidos más importantes de los últimos años.

PUBLICIDAD

Una agenda marcada por el deporte... y por los actos oficiales

La posible presencia del monarca en la final llega después de un Mundial en el que sus compromisos institucionales le han impedido asistir a otros encuentros de España.

Durante las últimas semanas, la agenda de la Familia Real ha estado especialmente cargada. Entre los actos más destacados figuran la entrega de despachos militares en San Javier, la imposición de condecoraciones a la princesa Leonor o el primer discurso institucional de la infanta Sofía, citas que reunieron a Felipe VI, la reina Letizia, la princesa de Asturias y el resto de la familia.

PUBLICIDAD

Los reyes junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, reciben a la selección española de fútbol en el Palacio de la Zarzuela tras ganar la Eurocopa 2024. (José Oliva / Europa Press 15/7/2024)

Precisamente este martes vuelve a producirse una coincidencia importante. Horas antes del España-Francia, los Reyes y sus hijas presidirán en Barcelona la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona, una de las citas imprescindibles del calendario anual de la Corona.

La gala, que se celebrará en el Gran Teatre del Liceu, contará también con la presencia de la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía, motivo por el que resulta imposible que Felipe VI pueda desplazarse a Dallas para presenciar la semifinal.

PUBLICIDAD

Si España consigue el ansiado pase, el escenario cambiará completamente. La final del Mundial se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 82.000 espectadores. De confirmarse la clasificación española, Felipe VI encabezará la representación institucional española en una cita que podría convertirse en una nueva página histórica para el deporte nacional.