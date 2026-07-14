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El aire acondicionado no resfría: la mala ventilación es la que favorece la transmisión de los virus

Ventilar correctamente una habitación durante el verano es una medida importante para mantener una buena calidad del aire

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Una mujer enciende el aire acondicionado (Magnific)
Una mujer enciende el aire acondicionado (Magnific)

Al igual que el frío en invierno no nos resfría, el aire acondicionado tampoco nos provoca resfriados. Se trata de una creencia popular muy extendida, pero también errónea, ya que estos aparatos mejoran nuestro confort térmico y nos hacen más llevaderos los días más calurosos del año.

Sin embargo, ¿por qué tantas personas se constipan después de utilizar el aire acondicionado? La culpa no es del electrodoméstico, sino de cómo lo utilizamos. El mal uso y la mala ventilación favorecen la presencia de virus en el aire que causan estas enfermedades respiratorias.

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La falta de ventilación y la baja humedad secan las mucosas respiratorias, alterando el primer mecanismo de defensa del organismo y favoreciendo la transmisión de virus. “El aire acondicionado bien utilizado mejora el confort térmico y, si se gestiona de forma responsable, evita los problemas que asociamos erróneamente al frío”, asegura Edmundo Fernández Piñeiro, profesor de Enfermería de la Universidad Europea, en declaraciones a Europa Press.

El frío no provoca enfermedades, puesto que para que se produzca una infección respiratoria es necesario el contagio con algún virus, como el rinovirus, el coronavirus o la gripe. Por ello, el experto advierte de que el verdadero riesgo radica en cómo los sistemas de climatización modifican el entorno y facilitan la transmisión de patógenos.

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Cómo ventilar de forma adecuada una habitación

Ventilar correctamente una habitación durante el verano, incluso cuando se utiliza aire acondicionado, es una medida importante para mantener una buena calidad del aire y reducir la concentración de virus y otros microorganismos que pueden permanecer en suspensión. Lo más recomendable es abrir puertas y ventanas durante unos 10 a 15 minutos al inicio de la mañana o al final de la tarde, cuando la temperatura exterior es más baja. Esta renovación del aire permite eliminar el aire viciado acumulado en el interior sin incrementar en exceso la temperatura de la estancia.

Una vez finalizada la ventilación, se pueden cerrar las ventanas y poner en funcionamiento el aire acondicionado para mantener una temperatura confortable. Es importante recordar que la mayoría de los equipos de aire acondicionado domésticos recirculan el aire interior y no lo renuevan, por lo que no sustituyen la ventilación. Además, mantener limpios los filtros del equipo siguiendo las recomendaciones del fabricante contribuye a mejorar la calidad del aire y a favorecer un funcionamiento más eficiente del sistema.

Una persona enciende un aire acondicionado. (Eduardo Parra / Europa Press)
Una persona enciende un aire acondicionado. (Eduardo Parra / Europa Press)

El debilitamiento de las defensas

El experto detalla que “cuando un sistema funciona con baja humedad relativa, el aire se vuelve más seco, lo que provoca que las defensas naturales del cuerpo se debiliten”. Además, en lugares como oficinas o viviendas con poca ventilación o sin renovación de aire, “los virus pueden permanecer más tiempo en suspensión, lo que aumenta la probabilidad de contagio”, añade a Europa Press.

“Todavía falta trasladar a la población general, y a veces también a profesionales, la importancia de aspectos como la ventilación cruzada, el mantenimiento de filtros o el control de la humedad”, explica. El objetivo, añade, es lograr instaurar una verdadera cultura de calidad del aire, equiparable a los hábitos de higiene que ya tenemos interiorizados.

Es por ello que insiste en no demonizar el aire acondicionado, sino en optimizar su uso. “El reto está en usarlo de forma responsable: mantener los equipos, ventilar adecuadamente y evitar exposiciones prolongadas a corrientes directas”, concluye Fernández Piñeiro.

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