Lamine Yamal confirmó la ruptura con Nicki Nicole: "No fue por ninguna infidelidad"

El futbolista del Barcelona anunció en exclusiva al programa D Corazón el fin de su relación con la cantante argentina, tras semanas de rumores

Nicki Nicole y Lamine Yamal
Nicki Nicole y Lamine Yamal pusieron fin a su relación

La mañana del sábado, en el espacio D Corazón de RTVE, la voz de Lamine Yamal rompió el silencio que mantenía en vilo a seguidores y medios: el futbolista del Barcelona anunció que su relación con la cantante Nicki Nicole había llegado a su fin. En palabras sencillas y sin rodeos, el joven jugador despejó el campo de rumores: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”. El periodista Javier de Hoyos escuchó la revelación que ponía punto final a la novela mediática.

La noticia cayó como un rayo en redes sociales. Durante días, los rumores sobre el vínculo entre Lamine Yamal y Nicki Nicole habían teñido de especulaciones tanto a la prensa deportiva como a la de corazón. El círculo de seguidores, siempre atento a los movimientos en redes de la pareja, aireaba con insistencia la idea de un posible distanciamiento. Algunos señalaban el reciente viaje del futbolista a Milán, donde celebró una fiesta junto a amigos y amigas, como el detonante del conflicto. Pero él fue tajante: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, refutó el propio futbolista, decidido a cortar de raíz toda sospecha de deslealtad.

¿Era posible que, tras meses de gestos públicos y complicidad compartida, todo terminaría así, en el mismo lugar donde empezó, bajo la luz implacable de las cámaras? Los hechos señalan que sí. La historia entre ambos comenzó a finales de agosto, cuando Nicki Nicole hizo pública la relación desde su cuenta de Instagram. Una fotografía juntos por el cumpleaños del futbolista pareció bastar para confirmar lo que ya era un secreto a voces entre aficionados y cronistas del espectáculo: había una pareja y, con ella, una expectativa creciente. Las miradas se dirigieron entonces hacia Barcelona, buscaban gestos, miradas, cualquier mínimo indicio de novedad.

La relación entre Lamine Yamal
La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se hizo pública a finales del pasado mes de agosto

En realidad, su primer encuentro tuvo lugar algunos meses atrás, cuando Lamine celebró su mayoría de edad. Aquella fiesta, rodeada de compañeros del Barcelona, rostros conocidos e influyentes y personajes del mundo mediático, desató polémicas y acaparó portadas durante semanas. ¿Fue ahí donde empezó todo? ¿O solo se encendió la chispa en público de una relación que venía gestándose en lo privado?

A lo largo de este breve romance, los dos protagonistas sumaron titulares, likes y muestras de apoyo. El pasado 21 de octubre, Nicki Nicole se hizo presnete en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona: el club azulgrana se enfrentaba al Olympiacos, el marcador terminaría en un contundente 6-1 y, entre los tantos, destacó el gol de Yamal. La presencia de la cantante entre el público se interpretó como un símbolo de respaldo, una manera de estar presente en los momentos decisivos.

Hoy, apenas unas semanas después de aquella victoria, las palabras del futbolista llegan para aclarar el panorama emocional y mediático. No hay engaños, insistió el deportista, solo una separación pactada y respetuosa. Desmintió las versiones que hablan de terceras personas y recalcó: “Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.

La cantante argentina Nicki Nicole,
La cantante argentina Nicki Nicole, durante el partido de la jornada 3 de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Olimpiacos, en el Estadi Olímpic Lluís Companys.(EFE/ Alejandro García)

El final de la historia coincide también con un cambio significativo en la vida personal del futbolista. Hace poco, firmó la compra de una vivienda que pocos lograrían imaginar como simple escenario de intimidad. No es otra que la mansión donde vivieron Shakira y Gerard Piqué durante su relación. El inmueble, ubicado en Esplugues de Llobregat, a menos de diez kilómetros del centro de Barcelona, vuelve a ocupar el foco mediático. La compraventa, según fuentes próximas al entorno del jugador, se cerró por cerca de 11 millones de euros. ¿Será este nuevo hogar el refugio para una nueva etapa? La mansión, célebre por sus antiguos habitantes, añade una página más a su historia hecha de relaciones célebres y titulares de prensa.

En definitiva, el relato de Lamine Yamal y Nicki Nicole se une a esa constelación de romances públicos donde cada gesto pesa, cada palabra se convierte en noticia y donde, a veces, el final llega no con gritos, sino con la serena seguridad de quien decide mirar hacia otro lugar.

