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El recuerdo de Áless Lequio en el que sería su 33º cumpleaños: el mensaje que dejó para siempre en su última celebración

El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio afrontó su último aniversario con una actitud admirable y un mensaje de optimismo que, años después, sigue emocionando

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Áless Lequio en una imagen de archivo. (Europa Press)
Áless Lequio en una imagen de archivo. (Europa Press)

Hay fechas que quedan marcadas para siempre en el calendario. Para Ana Obregón y Alessandro Lequio, el 23 de junio es una de ellas. Ese día nació Áless Lequio, el joven empresario que falleció en mayo de 2020 tras varios años padeciendo cáncer y que este 2026 habría celebrado su 33º cumpleaños.

Con el paso del tiempo, la figura de Aless continúa muy presente tanto en su entorno familiar como entre quienes siguieron de cerca su historia. Ana Obregón ha compartido en numerosas ocasiones fotografías, recuerdos y emotivas reflexiones sobre su hijo, manteniendo viva su memoria y reivindicando el legado personal que dejó tras de sí.

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Precisamente, cuando se acerca una fecha tan especial como la de su cumpleaños, resulta inevitable mirar atrás y recordar cómo vivió el que acabaría siendo su último aniversario. Corría junio de 2019 y, después de meses especialmente complicados marcados por el tratamiento médico y las revisiones, Álex quiso celebrar el momento con el optimismo que siempre le caracterizó.

Áless Lequio, con Ana Obregón y Alessandro Lequio en una imagen de archivo. (Europa Press)
Áless Lequio, con Ana Obregón y Alessandro Lequio en una imagen de archivo. (Europa Press)

A través de su cuenta de Instagram publicó una fotografía junto a un amigo acompañada de unas palabras que hoy siguen conmoviendo por su fuerza y su significado. En ellas hablaba de las dificultades del camino, de “alguna bajadita”, de “corrientes de viento espesitas” y de “baches a destiempo”, aunque dejaba claro que seguía afrontando la vida “con el horizonte claro” y con ganas de disfrutar del presente.

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Aquel mensaje se convirtió, sin proponérselo, en una auténtica declaración de intenciones. Lejos de centrarse en la enfermedad, transmitía esperanza, fortaleza y una forma de entender la vida basada en aprovechar cada instante pese a las adversidades.

Su actitud positiva ya había quedado patente unos días antes, cuando una publicación desde el hospital despertó la preocupación de sus seguidores. Sin embargo, él mismo restó dramatismo a la situación y explicó que, tras haber superado un proceso tan complejo, cualquier revisión médica requería prudencia, pero también serenidad. Como era habitual en él, prefirió lanzar un mensaje tranquilizador antes que alimentar la inquietud.

Alex Lequio, en una fotografía de archivo (Europa Press)
Áless Lequio, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

El diagnóstico de cáncer llegó en 2018 y cambió radicalmente la vida de toda la familia. Álex se trasladó junto a sus padres a Nueva York para recibir tratamiento especializado, iniciando una lucha que afrontó con enorme discreción y una actitud admirada por miles de personas. Durante aquellos meses evitó el victimismo y utilizó sus redes sociales para agradecer el cariño recibido y compartir mensajes cargados de optimismo.

Quienes le conocieron destacan precisamente esa capacidad para encontrar motivos para sonreír incluso en los momentos más difíciles. Su filosofía de vida, basada en mirar hacia delante y valorar lo realmente importante, quedó reflejada en muchas de sus publicaciones y entrevistas, convirtiéndose en uno de los aspectos más recordados de su personalidad.

Entrevista a Ana Obregón.

El homenaje constante de Ana Obregón

En los últimos años, Ana Obregón ha encontrado en el recuerdo de su hijo una manera de mantener muy viva su memoria. Fotografías familiares, mensajes llenos de cariño y pequeños gestos públicos han servido para recordar a Aless y para poner en valor el profundo vínculo que siempre existió entre madre e hijo. Seis años después de su fallecimiento, el recuerdo de Álex Lequio sigue despertando un enorme cariño.

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