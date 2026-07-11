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Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

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Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

Consulta enseguida los números ganadoresdel sorteo 5 de las 21:15 horas de Super Once de este sábado 11 de julio celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

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Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 11 julio.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 07 14 16 20 23 24 25 29 31 35 36 39 41 50 53 57 59 71 74 79.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

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Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

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