España vence a Uruguay y asegura el liderato del grupo H pese a las dudas en su juego: el resumen y el gol de Baena, en vídeo

Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

España ha ganado a Uruguay con un 0-1 que le asegura el primer puesto del grupo H y le evita cruzarse con Argentina en dieciseisavos, aunque el equipo de Luis de la Fuente ha vuelto a dejar dudas en el juego pese a sostener otra portería a cero.

Álex Baena ha marcado en el minuto 42 el único gol del partido tras un centro de Marcos Llorente y un error de Fernando Muslera, sustituido al descanso después de firmar su tercer fallo que acaba en gol en este Mundial, de acuerdo con la agencia.

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España ha cumplido el objetivo principal de la fase de grupos, pero lo ha hecho desde la eficacia y la solidez defensiva más que desde el dominio. La selección ha sumado tres puntos, ha terminado primera y conocerá su rival entre Austria y Argelia el domingo 28 de junio; jugará el jueves 2 de julio en Los Ángeles.

Baena decide el partido

El encuentro ha confirmado una constante en este arranque del torneo: el conjunto español compite con orden atrás, pero no termina de encontrar continuidad con el balón. Podría describirse como un partido sin grandes jugadas ni fluidez, en el que Uruguay logró ahogar la circulación española con presión intensa sobre el poseedor y un bloque muy replegado.

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El plan de Marcelo Bielsa pasaba por impedir posesiones largas y forzar un duelo físico e incómodo. Uruguay, necesitada de la victoria para seguir adelante, apostó por cerrar espacios, defender incluso con línea de siete y atacar con verticalidad, con balones a la espalda de la defensa española.

Agustin Canobbio realiza falta sobre Cucurella REUTERS/Daniel Becerril

España tuvo una primera llegada muy pronto, cuando apenas había pasado un minuto y Lamine Yamal robó un balón en una mala salida uruguaya, aunque no pudo culminar la acción. Después, el equipo de De la Fuente volvió a mostrarse espeso: demasiados toques, poca profundidad y dificultad para mover la pelota con la rapidez que exigía el partido.

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Mikel Oyarzabal logró algún disparo sin demasiado peligro y Yamal dejó varios desbordes aislados, pero la sensación general fue de atasco. En este tramo se sitúa una de las claves del choque: cuando España consiguió imponerse por una vez en la intensidad de los duelos, encontró la jugada decisiva.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo H - Uruguay contra España - Estadio de Guadalajara, Guadalajara, México - 26 de junio de 2026. El español Alex Baena celebra su primer gol. REUTERS/Eloisa Sánchez IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

La acción del 0-1 llegó con Oyarzabal momentáneamente fuera del campo tras quejarse de un golpe. Marcos Llorente robó, centró al área y Baena controló antes de girarse y rematar; Muslera tocó el balón, pero no logró desviarlo lo suficiente y la pelota acabó entrando.

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El error del portero uruguayo agravó uno de los problemas que ya había mostrado su selección en este Mundial: la portería. Bielsa corrigió en el descanso y dio entrada a Sergio Rochet por Muslera.

Segunda parte con muchas faltas

La segunda parte no alteró el dibujo general del partido. Uruguay mantuvo la intención de empatar, sobre todo por las bandas, y España no consiguió imponerse con claridad ni cambiar el ritmo del encuentro, aunque defendió con suficiencia su ventaja mínima.

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En el minuto 60, De la Fuente retiró a Pedri, Mikel Merino y Baena para dar entrada a Fabián, Dani Olmo y Yeremy Pino. Olmo agitó más el juego por dentro e intentó encontrar grietas en la defensa charrúa, pero España tampoco supo explotar los espacios de una selección obligada a arriesgar.

Federico Valverde fue sustituido en la segunda parte (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Uruguay, además, acumuló contratiempos. Manuel Ugarte tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla tras lesionarse en un apoyo sin contacto, y el capitán Fede Valverde fue sustituido en el minuto 56 para dar entrada a Fede Viñas, una decisión que ha sido síntoma del ambiente de dudas entre jugadores y entrenador.

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La necesidad uruguaya no se tradujo en ocasiones claras ni en una reacción futbolística sostenida. Uruguay mostró un exceso de agresividad, con entradas a destiempo y protestas por un posible penalti de Dani Olmo sobre Viñas que el árbitro no señaló.

España incluso pudo ampliar la ventaja. Ferran Torres dispuso de un mano a mano que acabó en el larguero, su segundo remate al travesaño en el torneo, después de que ya se le hubiera anulado un gol por fuera de juego ante Arabia Saudí.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Uruguay contra España - Estadio de Guadalajara, Guadalajara, México - 26 de junio de 2026. El árbitro Ismail Elfath muestra una tarjeta roja al uruguayo Agustín Canobbio. REUTERS/Eloisa Sánchez

El tramo final dejó además una última incidencia física en el conjunto español, con Yeremy Pino terminando con dolor en el hombro izquierdo, y una expulsión en Uruguay. Agustín Cannobio vio la tarjeta roja en el último minuto del añadido tras unas acciones finales marcadas por la frustración charrúa.

La victoria deja a España en dieciseisavos con la base que más ha sostenido su recorrido hasta ahora, la defensa, y con cuestiones pendientes en ataque. Ese equilibrio se resume en dos datos: otra portería a cero para la selección y un triunfo construido sobre su primer tiro a puerta, convertido en gol.

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