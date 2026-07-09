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España vs Bélgica por los cuartos del Mundial 2026 en vivo: dónde y cuándo ver gratis el minuto a minuto del partido desde México

La Roja y Los Diablos Rojos se enfrentarán este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Inglewood, California

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Dos futbolistas en primer plano en un estadio lleno; uno con camiseta blanca y el número 19, otro con camiseta azul y rosa y el número 9. Carteles de FIFA World Cup 2026 y Los Ángeles
Jugadores de España y Bélgica compiten en el campo de juego del estadio de Los Ángeles durante los Cuartos de Final de la Copa Mundial FIFA 2026. (Instagram: @sefutbol, @belgianreddevils)

La Copa del Mundo 2026 entra en su fase más emocionante con uno de los cruces de mayor nivel en los cuartos de final. España y Bélgica se enfrentarán este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, por un boleto a las semifinales del torneo.

La selección española llega como una de las favoritas tras consolidarse como el equipo con la mejor defensa del Mundial, mientras que Bélgica presume una ofensiva en gran forma que la convirtió en una de las escuadras más goleadoras de la competencia. El duelo promete enfrentar dos estilos completamente distintos en busca de seguir con vida rumbo al título.

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Espala superó en los octavos de final a Portugal. REUTERS/Lisi Niesner
Espala superó en los octavos de final a Portugal. REUTERS/Lisi Niesner

¿Cómo llegan ambas selecciones?

España atraviesa un momento sobresaliente bajo el mando de Luis de la Fuente. Después de superar la fase de grupos, eliminó a Austria con autoridad y posteriormente dejó fuera a Portugal por 1-0 gracias a un gol de Mikel Merino en los minutos finales.

Además de los resultados, La Roja presume una racha de cinco partidos consecutivos sin recibir gol en este Mundial, impulsada por la solidez defensiva de Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y el liderazgo de Rodri en el mediocampo. En ataque, Lamine Yamal y Pedri han marcado diferencia.

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Bélgica, dirigida por Rudi García, tuvo un arranque irregular tras empatar con Egipto e Irán, pero reaccionó en la fase de eliminación directa. Primero remontó frente a Senegal y después goleó 4-1 al anfitrión Estados Unidos en octavos de final.

Charles De Ketelaere vive uno de los mejores momentos de su carrera y llega acompañado por futbolistas como Romelu Lukaku, Leandro Trossard y Hans Vanaken, quienes han convertido a los belgas en uno de los ataques más efectivos del torneo.

Bélgica obtuvo su pase a los Cuartos de Final tras golear a EEUU. Reuters/Troy Wayrynen
Bélgica obtuvo su pase a los Cuartos de Final tras golear a EEUU. Reuters/Troy Wayrynen

¿A qué hora se juega el España vs Bélgica?

El encuentro se disputará el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium, de Inglewood, California.

Horarios:

  • México: 12:00 horas
  • Estados Unidos (Pacífico): 13:00 horas
  • España: 21:00 horas

Dónde ver en México

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes plataformas:

México (1:00 PM - Tiempo del Centro)

  • ViX

Historial de enfrentamientos recientes

España mantiene ventaja en el historial entre ambas selecciones.

  • Victorias de España: 12
  • Empates: 4
  • Victorias de Bélgica: 6

El enfrentamiento más reciente ocurrió el 1 de septiembre de 2016, cuando España venció 2-0 a Bélgica en un partido amistoso.

Posibles alineaciones

España (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Bélgica (4-3-3): Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Joel Ngoy, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Amadou Onana; Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard.

España parte con un ligero favoritismo gracias a su equilibrio defensivo y al nivel mostrado durante todo el torneo. Sin embargo, Bélgica llega en su mejor momento ofensivo, por lo que el choque en Los Ángeles se perfila como uno de los más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026.

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