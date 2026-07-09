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La inesperada conexión entre el rey Carlos Gustavo de Suecia y Bonnie Tyler: el emotivo adiós a su cantante favorita, que inspiró el nombre de su perra

La Casa Real sueca ha mandado un comunicado para despedirse de la cantante británica

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El rey Carlos Gustavo de Suecia le puso el nombre de Bonnie Tyler a su perra (Grosby)
El rey Carlos Gustavo de Suecia le puso el nombre de Bonnie Tyler a su perra (Grosby)

La muerte de Bonnie Tyler ha llevado al rey Carlos Gustavo de Suecia a despedirse de una artista con la que mantenía un vínculo poco habitual: la cantante británica, fallecida este 8 de julio a los 75 años en un hospital de Portugal, era una de sus intérpretes favoritas hasta el punto de dar su nombre a una perra de la familia real.

La casa real sueca ha lanzado un comunicado a Sveriges Radio Kulturnytt para reaccionar a la noticia que toca de cerca al monarca sueco: “La familia real ha recibido la triste noticia de la muerte de Bonnie Tyler. Siempre es triste cuando alguien nos deja. Era una cantante fantástica y muy popular, que tuvo una carrera exitosa durante la infancia del rey”.

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Según el entorno de la artista, había sido operada de urgencia a comienzos de mayo en la costa portuguesa del Algarve y después permaneció un largo periodo en coma inducido. La cantante, mundialmente conocida por temas como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, murió por las consecuencias de la enfermedad por la que estaba siendo tratada, de acuerdo con el mensaje difundido por su familia.

El rey Carlos Gustavo de Suecia le puso el nombre de Bonnie Tyler a su perra (Grosby)
El rey Carlos Gustavo de Suecia le puso el nombre de Bonnie Tyler a su perra (Grosby)

La perra del rey Carlos Gustavo de Suecia

Según Svensk Damtidning, la relación emocional del rey con la música de Tyler iba más allá de una admiración genérica. Su voz y sus grandes baladas sonaban con frecuencia en el Palacio de Drottningholm, residencia habitual de la familia real sueca.

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La publicación sueca sostiene que Bonnie Tyler figuraba entre las artistas predilectas del monarca. Ese gusto tuvo una traducción privada y muy concreta: la última mascota que se unió a la familia real, una perra de raza bayerischer gebirgsschweisshund, una raza alemana que se traduce como sabueso bávaro de montaña, recibió el nombre de Bonnie.

La existencia de ese cachorro fue comunicada en agosto del año pasado por la jefa de información de la casa real, Margaretha Thorgren, que explicó entonces que el animal pertenecía a la misma raza que Brandie, otra perra del matrimonio formado por el rey y la reina Silvia. El detalle ha convertido el fallecimiento de la cantante en una pérdida especialmente dolorosa para el soberano sueco.

El rey Carlos Gustavo de Suecia le puso el nombre de Bonnie Tyler a su perra (Grosby)
El rey Carlos Gustavo de Suecia le puso el nombre de Bonnie Tyler a su perra (Grosby)

Bonnie Tayler, la cantante favorita del rey

El mensaje emitido por la Casa Real sueca sitúa el vínculo en una memoria generacional, no institucional. La artista formaba parte de la banda sonora de la juventud del rey Carlos Gustavo, que actualmente tiene 80 años frente a los 75 con los que ha fallecido Bonnie Tyler, y su presencia en el entorno doméstico de Drottningholm prolongó esa afinidad durante décadas.

La muerte de Tyler ha causado un impacto mayor porque las últimas noticias sobre su evolución invitaban a un prudente optimismo. A comienzos de mayo de 2026, la cantante tuvo que ser sometida a una operación de urgencia en el Algarve portugués y, tras la intervención, quedó en coma inducido durante un periodo prolongado.

TikTok de una española en Suecia

La cantante británica deja además una huella que desborda ese vínculo concreto con la casa real sueca. La reacción del palacio la presenta como una figura muy popular y asociada a una etapa vital del rey, mientras que la despedida privada queda simbolizada en el nombre de Bonnie, la perra que comparte casa con Carlos Gustavo y Silvia.

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