Flavio Briatore, empresario de la F1 y exdirector de Fernando Alonso: “Hay que ser cretino para pagar 70 euros por un helado”

Flavio Briatore, empresario de la F1 y exdirector de Fernando Alonso (Reuters)

Flavio Briatore es un empresario italiano mundialmente conocido en el mundo de la Fórmula 1 que construyó su imperio financiero de la nada. Además de liderar escuderías y representar a grandes pilotos, Briatore siempre ha estado vinculado al mercado de lujo. De hecho, es el fundador de la exclusiva discoteca ‘Billionaire’ en Porto Cervo (Cerdeña) y lanzó su propia línea de moda masculina homónima, célebre por ofrecer pantalones con botones de oro por 800 euros o americanas de 5.000 euros con incrustaciones de piedras preciosas.

Pese a que su perfil se vincula estrechamente con el mundo de la alta gama, al parecer esto no se adapta a todos los sectores del mercado. Y es que el magnate italiano, quien ha sido el director deportivo de Renault F1 que guio a Fernando Alonso, ha criticado una heladería italiana por los precios. Durante su participación en el programa televisivo Pomeriggio Cinque Estate, Briatore afirmó que “hay que ser cretino para pagar 70 euros por un helado”.

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Seguidamente, comparó este precio con los de su cadena ‘Crazy Pizza’, donde una pizza con pata negra supera los 70 euros, argumentando que comer sentado en sus locales es más barato que comprar dicho helado. Tras emitir su opinión, los dueños del local de helados han respondido a las críticas del empresario de la F1.

Los dueños de Mokambo junto a un premio de helados (Montaje Infobae, @mokambogelateria)

“Es una experiencia gastronómica”

En una entrevista exclusiva con El Mundo, el propietario de la heladería Mokambo, Vincenzo Paparella, ha defendido con firmeza su labor: “Creo que Briatore, sencillamente, no ha entendido quiénes somos. Probablemente se imaginó que somos de los que cogen un helado de nata normal, le ponen encima una hoja de oro y lo venden a un precio exagerado. Si fuera realmente así, tendría toda la razón al criticarlo”.

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Paparella, que dirige este negocio familiar en Ruvo de Puglia junto a su hermana Giuliana, ha aclarado igualmente que su creación de lujo no es un producto ordinario: “Es una experiencia gastronómica que ofrecemos desde hace ocho años”. De hecho, en su local venden a diario helados tradicionales por unos cinco euros, elaborados con leche de pasto de la Alta Murgia y uvas de gallinas camperas, e importan 36 variedades de habas de cacao para su obrador. Por lo que, cualquier persona puede disfrutar de sus servicios.

Los dueños de Mokambo junto a Stanley Tucci (Montaje Infobae, @mokambogelateria)

Una receta heredada desde 1840

La familia Paparella cuenta con una receta de helados desde 1840, que incluso fue galardonada por el rey Fernando II de Borbón. Pero realmente, la rigurosidad durante la elaboración justifica el valor de su producto estrella, como detallan en la web Mokambo Gelateria. Y es que prescinden por completo de polvos industriales, emulsionantes o grasas hidrogenadas, empleando únicamente ingredientes naturales de máxima calidad, como el pistacho verde de Bronte DOP y la avellana de las Langhe IGP.

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Esta dedicación extrema ha llevado a que figuras públicas como el crítico de arte Vittorio Sgarbi cataloguen a Mokambo como un “monumento de cultura gastronómica”. O hayan recibido la visita de personas como Stanley Tucci, actor reconocido por la película ‘El diablo viste de Prada’ y ganador en dos ocasiones del Premio Emmy, del Globo de Oro.

Es más, el éxito que tienen estos helados ha hecho que la heladería cuente con “148 personas en lista de espera que quieren probarlo”, asegura Vicenzo para Il Fatto Quotidiano. Este ha sido en parte uno de los motivos, además del costoso azafrán puro, por el que el helado estrella haya incrementado su precio inicial de 70 euros a los 95 actuales. Aun así, explica que las reservas de clientes que viajan desde Estados Unidos, Alemania, Japón o Australia “llegan hasta el 22 de septiembre”.

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